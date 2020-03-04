شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يبحث هاتفيا مع ملك ماليزيا علاقات الصداقة والتعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا، الثلاثاء، خلال اتصال هاتفى، علاقات الصداقة و التعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، استعرض الشيخ محمد بن زايد و ملك ماليزيا - خلال الاتصال - آخر التطورات و المستجدات على المستويين الإقليمي والعالمي ، إضافة إلى مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كان الدكتور تيدروس إدهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، عبر عن بالغ شكره وامتنانه للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحكومة دولة الإمارات على الدعم المقدم من خلال توفير طائرة مكّنت فريق خبراء المنظمة والإمدادات الطبية الخاصة بفيروس «كورونا» من الوصول بنجاح أمس إلى إيران في إطار الجهود لاحتواء فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

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ووفقا لصحيفة البيان، قال مدير عام منظمة الصحة العالمية - خلال مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في جنيف - إن الفريق سيعمل مع السلطات الصحية في إيران على مراجعة جهود الاستعداد والاستجابة المستمرة وزيارة المرافق الصحية المعنية والمختبرات والاتفاق على تدابير الرقابة ذات الأولوية إضافة إلى تقديم التوجيه بشأن تعزيز الاستعداد للمناطق التي لم تتأثر بعد بالفيروس.

وذكرت المنظمة، أن الطائرة التي أقلت أعضاء الفريق الفني احتوت على شحنة من الإمدادات الطبية ومعدات الوقاية لدعم أكثر من 15 ألف شخص وعامل في مجال الرعاية الصحية في إيران، إضافة إلى ما يكفي من مجموعات المختبرات لاختبار وتشخيص ما يقرب من 100 ألف شخص.

وبدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة.. قدمت منظمة الصحة العالمية إمدادات ومعدات طبية لإيران في إطار جهودها لاحتواء فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حيث نقلت طائرة تابعة للقوات الجوية الإماراتية 7.5 أطنان من الإمدادات من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي إلى إيران أمس.