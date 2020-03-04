شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالأرقام.. الصحة العالمية تعلن عن آخر إحصائيات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالأرقام.. الصحة العالمية تعلن عن آخر إحصائيات كورونا

الأربعاء 4 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أخر إحصائيات لحالات الإصابة بفيروس كرونا، وأنه تم رصد حالة واحدة في أفغانستان، و21 حالة في دولة الإمارات العربية، وفي الأردن حالة واحدة، وإيران ارتفعت الإصابات إلى 2336 حالة، توفي منهم 77 مصاب، وفي باكستان 5 حالات.

Advertisements

وبلغ عدد الحالات في البحرين 49 حالة، وفي تونس حالة واحدة، وعمان 12 حالات، وفي العراق 26 حالة، وفي قطر 8 حالات، فيما ارتفعت الإصابات في الكويت لـ 56 حالة، وفي لبنان بلغت الإصابات 13 حالات، بينما وصدت المنظمة حالتي إصابة في مصر.