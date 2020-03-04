شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات موريتانية جامبية حول فرص الاستثمار بالبلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الرئيس الجامبى آدما بارو، وفدا من رجال الأعمال الموريتانيين يزورون جامبيا حاليا، يتقدمهم رئيس الاتحاد الوطنى لأرباب العمل محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، تم خلال اللقاء، بحث فرص الاستثمار في البلدين، وأبرز المشاكل التي تعانى منها الجالية الموريتانية بغامبيا كزيادة الضرائب وإتاوة الإقامة السنوية للأجانب المقيمين.

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كان الأمين العام للتحالف الإسلامى العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدى، إلتقى وزير الدفاع جامبيا شيخ عمر فاى، وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الأمين العام شرح لوزير الدفاع جامبيا عن جهود التحالف في محاربة الإرهاب وما يؤديه في مجال تنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتعزيزها.

وأوضح اللواء المغيدي أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يمثل منظومة متكاملة من المبادرات الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب إضافةً إلى المبادرة العسكرية التي تهدف جميعها إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء مرتكزة على قيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة والسعي إلى ضمان أن تكون جميع أعمال وجهود دول التحالف في محاربة الإرهاب متوافقة مع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية.

ومن جانبه أشاد وزير الدفاع بجامبيا، على الجهود التي يبذلها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب والدور الذي يضطلع فيه في مجال محاربة الإرهاب، مؤكداً أيضاً على أهمية التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب بين جميع الأطراف في الحرب الدولية على الإرهاب والتطرف العنيف.