شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية السورية تنشر حطام طائرة "بيرقدار" المسيرة التركية فى ريف إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الحساب الرسمى لوزارة الداخلية السورية عبر فيسبوك، صورا تظهر حطام طائرة "بيرقدار" المسيرة التركية، التى أسقطها الدفاع الجوى السورى فى ريف إدلب.





وكانت وسائل إعلام سورية، تحدثت أمس الثلاثاء، عن إسقاط وحدات الجيش السورى لطائرة تركية مسيرة فى محيط سراقب بريف إدلب الجنوبى الشرقى، وكان الجيش السورى أعلن سقوط طائرة حربية من طراز L39 قرب الحدود السورية التركية، بواسطة سلاح الجو التركى، جاء ذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام سورية الثلاثاء، كانت الأيام الماضية شهدت إسقاط 3 طائرات مقاتلة من طراز سوخوى 24 منذ الاشتباكات بين الجيش السورى والتركى فى إدلب.



ووسع الجيش السورى نطاق عملياته الليلية إلى الجنوب الغربى من مدينة "سراقب"، منتزعا السيطرة على بلدتى "داديخ" و"كفر بطيخ" بريف المدينة الجنوبى الغربى، بعد معارك طاحنة مع مسلحى "جبهة النصرة" و"أجناد القوقاز" وتنظيمات أخرى مدعومة من الجيش التركى، حسبما جاء فى وكالة "سبوتنيك" الروسية. Advertisements



الداخلية السورية

واستعادت وحدات الاقتحام فى الجيش السورى السيطرة على بلدتى "داديخ" و"كفر بطيخ" جنوب غرب مدينة سراقب بريف إدلب الشرقى بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحى "جبهة النصرة" و"أجناد القوقاز"، والمجموعات المسلحة المدعومة بشكل مباشر من قبل الجيش التركي.





ونقل مراسل الوكالة الروسية عن مصدر ميداني، قوله إن تمهيدا ناريا كثيفا سبق عملية تقدم وحدات الجيش السورى باتجاه البلدتين، حيث دارت اشتباكات عنيفة مع مسلحى "ه‍يئة تحرير الشام" و"أجناد القوقاز" و"الجبهة الوطنية للتحرير" أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 60 مسلحا وفرار من بقى منهم حيا نحو معاقل جبهة النصرة فى بلدات "مجدليا" و"منطف" على أطراف مدينة "أريحا".

وانتهت العملية بسيطرة وحدات الجيش السورى على البلدتتين. ، وأكد المصدر، أن العمليات العسكرية للجيش السورى مستمرة لتأمين كامل محيط مدينة سراقب من الاتجاهات الأربع.