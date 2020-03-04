شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار الإعلامى للنواب الليبى: تركيا والمليشيات المسلحة لا تلتزم بأى قرارات أممية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فتحى المريمى المستشار الإعلامى لمجلس النواب الليبى، أن مجلس النواب الليبى عقد جلسته خلال الساعات الماضية لبحث تلعيق مشاركته فى مباحثات جنيف الخاصة بالأزمة الليبية، وقرر المجلس عدم مشاركته وتعليقه للمشاركة بسبب عدم اعتماد مجلس النواب على تلك المحادثات وتوجيهه مجموعة أسئلة واستفسارات لم يتم الرد عليها مما أدى إلى تعليق مجلس النواب للجلسة في جنيف خلال الفترة الراهنة.

وقال المستشار الإعلامى لمجلس النواب الليبى، خلال تصريحات لبرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن مجلس النواب الليبى وجهه رسالة إلى الأمم المتحدة انتقد فيه الهجوم الذى شنه غسان سلامة المبعوث الأممى في ليبيا المستقيل مؤخرا، وطالب برد من الأمم المتحدة على تصريحات غسان سلامة.

ولفت المستشار الإعلامى لمجلس النواب الليبى، إلى أن الجيش الليبى ملتزم بكافة القرارات الأممية الخاصة بوقف إطلاق النار في ليبيا، موضحا أن الجيش الليبى لا يشن أي هجوم عسكرى إلا للرد على خروقات حكومة الوفاق الليبية التي تتلقى دعما عسكريا من جانب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وكذلك لإسقاط الطائرات المسيرة التركى التي تدخل الحدود الليبية لدعم المليشيات الإرهابية المسلحة.

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وأوضح المستشار الإعلامى لمجلس النواب الليبى، أن المليشيات المسلحة في طرابلس تخترق الهدنة الأممية الخاصة بوقف إطلاق النار وتشن هجوما على الليبيين، كما أن تركيا لا تلتزم بأى قرارات خاصة بعدم إرسال أسلحة إلى الإرهابيين، ضاربة بعرض الحائط كل القرارات الأممية التي تطالب بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.