شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف الإجراءات الإحترازية فى المسجد النبوى لسلامة المصلين والزائرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المتحدث الرسمى لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوى، جمعان بن عبدالله العسيرى، أن الوكالة قامت بتكثيف إجراءاتها الاحترازية لسلامة قاصدى المسجد النبوى من خلال تعزيز إجراءاتها في عدد من الجوانب شملت، تكثيف برامج التنظيف والتعقيم للأرضيات والسجاد داخل المسجد النبوى وفى ساحاته، ومضاعفة برامج التنظيف والتعقيم لمرافق المسجد النبوى ومواقع الوضوء قبل وبعد الصلوات بمعدل 10 مرات يومياً، وتهيئة الممرات وجعلها سالكة لتسهيل وصول المسعفين للحالات الطارئة، بالإضافة إلى تجديد التهوية فى المسجد بشكل مستمر، من خلال فتح القباب داخله، وإغلاق المظلات فى الساحات.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أضاف العسيرى، أن تكثيف الإجراءات الاحترازية يشمل، تغيير فلاتر التكييف داخل المسجد النبوى بشكل مكثف لحمايتها من أى فيروسات، والعناية بماء زمزم حتى وصوله للمسجد، وتعقيم الحافظات، ورفع كاسات زمزم بعد الاستخدام، والعناية بالعاملين والتأكد من سلامتهم صحياً، وإلزامهم باستخدام القفازات والكمامات أثناء العمل، وإقامة برامج للتثقيف الصحى للعاملين بالتنسيق مع وزارة الصحة، وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك مع الجهات ذات العلاقة، لضمان سرعة وسهولة التعامل مع الحالات الطارئة، إلى جانب نشر محتوى توعوى على الشاشات الإلكترونية فى ساحات المسجد النبوي ومرافقه بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأكد العسيرى، أن الوكالة تحدِّث إجراءاتها وفقاً للمستجدات، وتحرص على سلامة وراحة قاصدي المسجد النبوى تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر ومتابعة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوى.