شكرا لقرائتكم خبر عن صحة كردستان العراق تعلن نتائج 39 مشتبها بإصابتهم بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة فى إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، عن نتائج 39 مشتبهًا بإصابتهم بفايروس "كورونا"، فيما أشارت إلى أن عدد المواطنين الخاضعين للحجر الصحى حاليًا فى الإقليم بلغ 2564 مواطنًا، وقالت الوزارة - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز - "فى إطار الإجراءات الوقائية لوزارة الصحة منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، تم تنفيذ حملة لفحص المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد COVID-19 حيث أجريت الفحوصات لـ39 مواطنًا فى إقليم كوردستان مشتبه بهم خلال الـ24 ساعة الماضية، وكانت جميع النتائج سلبية أى تبين أنهم غير مصابين بفيروس كورونا المستجد COVID-19".

وأضافت أنه "بعد عزل 5 مواطنين يحملون فيروس كورونا الجديد، حالتهم الصحية الآن مستقرة وجيدة دون أن يحتاجوا إلى تلقى أى علاج باستثناء الرعاية الطبية"، مشيرة إلى أنه "فى حال استدعاء الأمر تقديم العلاج الطبى لهم فسيتم القيام بما يلزم".

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وتابعت أنه "تم التمكن وعن طريق فرق المتابعة الصحية من فحص جميع الأشخاص المتلامسين والمتعاملين مع المصابين بفيروس (كورونا) المستجد".

وبينت الوزارة أنه "بعد تزايد عدد المصابين فى إيران وتسجيل عدة حالات جديدة فى محافظات وسط وجنوب العراق، فإن الطواقم الصحية فى الدوائر المحلية باشرت بحملات فحص المواطنين الذين يزورون مدن الإقليم لتحديد المشتبه بهم"، موضحًا أن "عدد المواطنين الخاضعين للحجر الصحى حاليًا يبلغ ٢٥٦٤ مواطنًا موزعين على مدينة أربيل (١١٧٤) السليمانية (٥٣٥) دهوك (٤٤٩) حلبجة (٨٢) كرمیان (٢٠٨) رابرين (١٠٤) كويسنجق (١٢)".

وأكدت أن "الفرق الصحية تواصل متابعة حالتهم لتقديم ما يلزم فى حال حدوث أى طارئ".