شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعلن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى 8 حالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، فى بيان اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" فى البلاد إلى 8 حالات.

ووفقا لبيان الوزارة، فإن المصابين الثمانية منهم 7 جزائريين من أسرة واحدة، والحالة الثامنة لرجل إيطالى.



بيان الصحة الجزائرية

فى نفس الإطار، قررت وزارة النقل التونسية تحويل الرحلات الجوية القادمة من إيطاليا نحو المحطة الجوية (2) لمطار تونس قرطاج الدولى، وذلك فى إطار الإجراءات الاستثنائية التى تتخذها البلاد للوقاية من انتشار فيروس كورونا، ولا سيما بعد ظهور أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، أمس الاثنين، لتونسى قادم من إيطاليا.

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وذكرت الوزارة فى قرارها، اليوم الثلاثاء، أن تحويل الرحلات القادمة من (روما وميلانو والبندقية وبالارمو وبولونيا)، مع الإبقاء على رحلات المغادرة من المحطة الرئيسية للمطار، وذلك بداية من يوم غد الأربعاء.

وعلى صعيد متصل أكد وزير الصحة التونسى عبد اللطيف المكى أن "كل الفحوصات والتحاليل التى أجريت على أفراد عائلة المصاب بفيروس كورونا - ستة أشخاص - سلبية وذلك بعد اتخاذ كافة التدابير الوقائية لا سيما العزل الذاتي"، مشيرا إلى أن "المؤشرات الأولية للتونسى الوحيد المصاب تفيد بتحسن وضعه الصحى وعدم وجود أية مضاعات حتى الآن".

واعتبر المكى لدى زيارته اليوم للوحدة الصحية المختصة لاحتضان المصابين المحتملين بفيروس "كورونا" الجديد بمستشفى عبد الرحمان مامى بإريانة أن "الوضع الوبائى العام فى البلاد جيد"، داعيا المواطنين إلى "التزام الهدوء وعدم الهلع خاصة وأن نسبة تناهز 90 بالمائة من المصابين بالفيروس يتماثلون للشفاء رغم صعوبة تحديد الفترة الزمنية لتواصل الوباء قبل السيطرة عليه نهائيا" وفق تعبيره.