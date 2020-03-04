شكرا لقرائتكم خبر عن مركز بن راشد للفضاء: 300 إماراتى بين رجال ونساء تقدموا لدفعة إعداد رواد الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اليوم مركز محمد بن راشد للفضاء، مؤتمر صحفيا، بحضور مجموعة من الشخصيات العامة من بينها يوسف حمد الشيبانى، المدير العام للمركز، والمهندس سالم المرى، مدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء، ورائدى الفضاء الإماراتيين هزاع المنصورى وسلطان النيادى، وفريق من مركز محمد بن راشد للفضاء.

وقد تم الإعلان عن إغلاق باب التسجيل للدفعة الثانية من برنامج رواد الفضاء الإماراتى فى 31 مارس 2020، والتي من خلالها سيتم اختيار رواد فضاء جدد.



جانب من المؤتمر الصحفى

رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصورى، قال خلال الإعلان عن المؤشرات الأولية لعملية التسجيل إن نجاح المهمة الأولى لى كإماراتي تُعد مصدر إلهام لكل شاب إماراتى، وأنا أتطلع بشغف للعمل مع الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء، بحسب ما نشر الحساب الرسمي لمركز محمد بن راشد للفضاء.

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هزاع المنصورى

و‫أعلن المركز المؤشرات الأولية لعملية التسجيل في الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد للفضاء، ووصلت أعداد المتقدمين بحسب المركز إلى أكثر من 3000 متقدم من الرجال والنساء الإماراتيين الذين يحلمون بحمل علم الإمارات إلى آفاق الفضاء الواسع.

ومن المقرر أن يتم غلق باب التسجيل للدفعة الثانية من البرنامج في 31 مارس 2020، إلا أن البرنامج يسمح بتمديد فترة التقديم، لتبدأ بعدها إجراءات اختيار رائدى الفضاء القادمين فى يناير 2021.