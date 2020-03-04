شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمام تعلن تقديم موعد الاختبارات النهائية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت جامعة الإمام، أمس الثلاثاء، تقديم موعد اختبارات نهاية العام لمدة أسبوع لتنتهي منتصف رمضان، بمشيئة الله. جاء ذلك بعد موافقة مدير الجامعة على تقديم الاختبارات النهائية أسبوع بحيث تبدأ بإذن الله يوم الأحد 3 رمضان الموافق 26 أبريل وتنتهي يوم الخميس 14 رمضان، الموافق 7 مايو.

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