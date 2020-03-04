شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: الإمارات متضامنة مع إيطاليا بمواجهة «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وجوزيبي كونتي رئيس وزراء جمهورية إيطاليا الصديقة، أمس الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وإمكانات تنميتها وتطويرها بما يحقق مصالحهما المتبادلة.. إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب سموه، خلال الاتصال، عن تضامن دولة الإمارات مع جمهورية إيطاليا الصديقة في مواجهة انتشار «فيروس كورونا».. مؤكداً استعداد الدولة للتعاون وتقديم مختلف أشكال الدعم لها والإسهام في جهود منع انتشار الفيروس ومكافحته.

وقد اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من رئيس الوزراء الإيطالي على الجهود التي تبذلها الحكومة الإيطالية لاحتواء تفشي الفيروس ومكافحته.. وأعرب عن ثقته بقدرتها على مواجهة تحدي انتشار «فيروس كورونا» ونجاحها في اتخاذ التدابير اللازمة كافة والإجراءات التي تدعم جهود المجتمع الدولي في سرعة القضاء عليه.

وقدم سموه صادق تعازيه ومواساته إلى رئيس الوزراء والشعب الإيطالي الصديق في ضحايا «فيروس كورونا».. متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ما أبداه من مشاعر تضامن طيبة تجاه بلاده والشعب الإيطالي خلال هذا الظرف، والتحدي الذي يواجهه.. مؤكداً اعتزازه بعمق العلاقات الثنائية التي تجمع إيطاليا ودولة الإمارات.

من جهة أخرى، أكد ني جيان سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة أن الاتصال الهاتفي الذي أجراه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، مع شي جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية، الأسبوع الماضي، أرسل «إشارات إيجابية للمجتمع الدولي»، مفادها أن الصين والإمارات تتعاونان للتغلب على الصعوبات في السراء والضراء.

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وكان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي قد أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس الصيني يوم 25 فبراير الماضي، في الوقت الذي يبذل فيه الصينيون جهوداً حثيثة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال إن الاتصال الهاتفي عزز علاقات التضامن والتعاون بين الإمارات والصين.

وذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عرض دعم جهود الصين في السيطرة على الوباء منذ البداية.. مثنياً على دعم حكومة وشعب دولة الإمارات للصين عبر إرسال دفعات متعددة من الإمدادات الطبية، إضافة لإنارة برج خليفة لدعم ووهان والصين بشكل عام.. لقد انعكست صداقتنا الحقيقية التي تغلبت على المحن.. على مشاعر الشعب الصيني وتقديره العميق لتلك الصداقة.

وأشار إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد قدم خلال الاتصال الهاتفي خالص تعازيه ومواساته للرئيس الصيني وشعبه في ضحايا الفيروس، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.. لافتاً إلى ثقة سموه الكبيرة بقدرة الصين وشعبها بقيادة شي جين بينج على التغلب على الفيروس.

من جهة أخرى، قال ني جيان إن الوباء لا يعرف حدوداً، فهو ليس جزيرة منعزلة، وهو يمثل عدواً مشتركاً للجميع.

وأكد أن بلاده ستستمر في اتخاذ تدابير ملموسة لحماية أرواح وصحة المواطنين الأجانب المقيمين فيها، وستستمر في التواصل مع دولة الإمارات بشأن الفيروس وعلى أتم استعداد لمشاركة خبراتها وأفضل ممارساتها بشأن سبل الوقاية والعلاج. (وام)