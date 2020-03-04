نتنياهو يستعد لتشكيل حكومة الاستيطان والعنصرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، فوزه في الانتخابات التشريعية «الإسرائيلية»، وهي الثالثة في غضون أقل من عام، إذ أظهرت الاستطلاعات أن رئيس الوزراء الذي يواجه اتهامات بالفساد يتقدم على منافسه الجنرال بيني جانتس، ويبدو أنه في موقع قوي يتيح له تشكيل الحكومة المقبلة، حيث أعلن حزبه «الليكود» أنه بدأ مشاورات مع حلفائه في اليمين والأحزاب الدينية لتشكيل حكومة ضيقة برئاسته، وإن كان ليس مضموناً حتى الآن أن يتمكن من الحصول على تأييد 61 من أعضاء «الكنيست»، في حين اعتبرت السلطة الفلسطينية أن من فاز في الانتخابات هو «الاستيطان والضم والأبرتهايد» وحذرت من اندلاع أعمال عنف في الأراضي المحتلة.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية صباح أمس الثلاثاء أنها استكملت فرز جميع الأصوات، لكنها تجري عمليات تثبّت من بعض الإجراءات. وبحسب اللجنة، حصل الليكود على 29.3 في المئة من الأصوات مقابل 26.3 في المئة لتحالف «أزرق أبيض» بزعامة بيني جانتس. وتعني هذه الأرقام أنه ووفقاً للنظام الانتخابي «الإسرائيلي»، سيحصل الليكود على 36 مقعداً، مقابل 32 مقعداً للتحالف الوسطي.

ويمكن لنتنياهو أن يعول على مجموع 59 مقعداً باحتساب حلفائه في أقصى اليمين والأحزاب اليهودية المتدينة، ما يجعله يحتاج إلى مقعدين فقط للحصول على غالبية برلمانية وتشكيل الحكومة. وإذا أخذ تحالف «أزرق أبيض» بالاعتبار حلفاءه من اليسار الوسط وتحالف «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية الذي قد يدعمه في البرلمان، فسيحصل معسكره المناهض لنتنياهو على ما بين 54 و55 مقعداً. غير أنه لا توجد ضمانات بأن يتمكّن نتنياهو من تشكيل ائتلاف حكومي، لكن هذا الأخير أشاد بنتائج الانتخابات التي رأى فيها «انتصاراً كبيراً».

Advertisements

وبالمقابل، أقر خصم نتنياهو، رئيس حزب «أزرق أبيض» بيني جانتس، ب«خيبة الأمل» من نتائج الانتخابات. وقال للصحفيين الذين قابلهم خارج منزله «عليكم الانتظار لمدة أطول، بدأت نتائج الانتخابات تظهر ببطء ومن الواضح أن نتنياهو لم يجمع 61 مقعداً لتشكيل الحكومة، سنرى ماذا يمكن أن نفعل». وأضاف «نحترم قرار الناخبين.. على الجمهور أن يعي أننا كنا ومازلنا وسنبقى ملتزمين في المستقبل أيضاً». وكان جانتس شدد على أنه وبغض النظر عن النتيجة النهائية، فإنه لا يزال من المقرر أن يمثل نتنياهو أمام المحكمة في 17 مارس بعد اتّهامه بالرشوة والاحتيال وخيانة الثقة.

ومن المرجح أن يطلب الرئيس «الإسرائيلي» رؤوفين ريفلين من نتنياهو تشكيل الحكومة المقبلة، لكن لن يكون من السهل عليه ضمان 61 صوتاً مؤيداً في «الكنيست».

وتشي التوقعات بحصول حزب «إسرائيل بيتنا» القومي العلماني الذي يتزعمه أفيجدور ليبرمان على ستة أو سبعة مقاعد. ويمكن لوزير الحرب السابق أن يلعب من جديد دور «صانع الملوك»، كما فعل في انتخابات إبريل وسبتمبر.

من جهة أخرى، حذر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أمس الثلاثاء من اندلاع أعمال عنف في حال أقدمت «إسرائيل» على ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. وأعرب عريقات في لقاء صحفي عقده بمدينة رام الله عن خشيته من أن تؤدي عملية الضم التي يرى أنها «الخطوة القادمة لنتنياهو» إلى «دفع الجانبين شعباً وحدوداً إلى أتون العنف والفوضى والتطرف وإراقة الدماء». وقال عريقات: «تظهر نتائج الانتخابات أن غالبية المجتمع «الإسرائيلي» ذهبوا في طريق الاستيطان والضم والأبرتهايد، لأن الحملة الانتخابية ركزت على الضم». (وكالات)