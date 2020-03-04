إسقاط طائرة سورية في إدلب وفصائل أنقرة تمثل بجثة قائدها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسقط الجيش التركي، أمس الثلاثاء، طائرة حربية سورية، هي الثالثة منذ الأحد، في محافظة إدلب؛ حيث أطلقت أنقرة هجوماً ضد الجيش السوري، وفق ما أعلنت دمشق وأنقرة، فيما أفيد لاحقاً عن مقتل الطيار، والتمثيل بجثته من جانب عناصر الجماعات الإرهابية، بينما أعلنت دمشق عن إسقاط الجيش السوري لطائرتين مُسيّرتين تركيتين، واحدة في سراقب، والثانية شرقي بلدة خان السبل، في حين قُتل اربعة جنود اتراك واصيب سبعة بجروح، كما قتل تسعة مدنيين؛ بينهم خمسة أطفال في قصف شنّته القوات الحكومية على مدينة إدلب، بحسب المرصد السوري.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أنه «كجزء من عملية (درع الربيع)، جرى إسقاط طائرة للقوات الحكومية من طراز إل-39». وأورد مصدر في وزارة الدفاع التركية، أنه جرى إسقاط الطائرة؛ إثر استهدافها من قبل طائرة «إف-16» تركية. ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري سوري «في تمام الساعة 11:03 (09,03 ت ج) من صباح أمس الثلاثاء، وأثناء تنفيذ إحدى طائراتنا الحربية مهمة في جنوب إدلب ضد التنظيمات الإرهابية المسلحة؛ تعرضت لإصابة بصاروخ أطلقه طيران قوات النظام التركي، مما أدى إلى سقوطها». وسقطت الطائرة في منطقة تقع شمال غرب معرة النعمان، وهي تحت سيطرة القوات الحكومية. ومثّل الإرهابيون بجثة الطيار السوري، وبثوا مشاهد تقشعر لها الأبدان، غير عابئين بأي شرائع أو قوانين إنسانية. وسمع صوت أحد الإرهابيين وهو يشمت بالقتيل على وقع صيحات التكبير، وينعته بنعوت نابية.

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ومن جانب آخر، أفادت الوكالة عن إسقاط الجيش السوري لطائرة مُسيّرة تركية في منطقة سراقب جنوبي إدلب، وثانية قرب شرقي بلدة خان السبل، ليبلغ عدد المُسيّرات المدمرة 5 منذ بدء الهجوم التركي. وذكرت معلومات نقلتها وسائل إعلام روسية، أن القوات الحكومية في ريف إدلب رصدت طائرة تركية مملوءة بالذخيرة في وضعية الإغارة على مواقعها عند محور «سراقب»، وتم التعامل معها بشكل فوري، ما أدى إلى تدميرها، وسقوط حطامها إلى الغرب من المدينة بنحو 7 كيلومترات.

وقُتل تسعة مدنيين؛ بينهم خمسة أطفال في قصف صاروخي لقوات النظام استهدف حياً سكنياً في مدينة إدلب، وفق المرصد. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: إن القصف استهدف حياً سكنياً في المدينة التي تعد معقلاً ل«هيئة تحرير الشام»؛ ( جبهة النصرة سابقاً). وكان المرصد ذكر في وقت سابق أن 11 مدنياً على الأقل قتلوا، الاثنين، في غارات جوية روسية على بلدة الفوعة في محافظة إدلب، إضافة إلى مدنيين اثنين قتلا في غارات جوية روسية على قرية عدوان، الواقعة أيضاً في آخر معقل للجماعات الإرهابية في سوريا. وبحسب المرصد تواصلت المعارك مساء أمس الثلاثاء في محيط سراقب بين القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها من جهة، والجماعات الإرهابية الموالية لأنقرة من جهة أخرى.

الى ذلك، أعلن المرصد السوري مقتل اربعة جنود الأتراك، وإصابة سبعة آخرين في قصف للقوات الحكومية في محافظة إدلب. (وكالات)