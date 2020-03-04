شكرا لقرائتكم خبر عن أوّل الإحساس بجمال اللغة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

استمع

عبد اللطيف الزبيدي

ماذا يعني الإحساس بجمال اللغة؟ كيف يمكن دخول هذه المتاهة؟ تربية العقل الناقد والإحساس بالجمال لم تكن مطروحة في تاريخنا. لا توجد في تراثنا: فلسفة من قبيل نقد العقل، فلسفة الجمال، فلسفة الفن. الافتقار إلى هذه المنظومة هو الذي حال دون نمو البحث العلمي وشمولية الفلسفة في جميع الميادين.

أوّل الطريق إلى الإحساس بجمال اللغة: فيسيولوجيا الصوت وتشريحه. البناء على هذا أهم من النحو والصرف. يجب أن يدرك الطفل أن جسده هو اللغة، وأن اللغة هي أوركسترا جسمه، حتى لا يتوهم المسكين أن النحاة هم الذين تكرموا عليه بلسانه. لولا البطن، القفص الصدري، الرئتان، الحنجرة، الفكان، تجويفات الرأس، الأنف، الأذنان، الفم، الشفتان، ما كان للنطق أن يستقيم ولا للغناء أن يقوم. قائد هذه الفرقة المتناغمة هو الدماغ الذي تقود عصا تشابكاته العصبية سيمفونية الذبذبات والترددات.

أنت تنفخ في الناي لتنطلق النغمات، لكنك تغدو أنت الناي حين تنطق أو تغني، رئتاك تدفعان الهواء فيحرك الحبال الصوتية، التي تهتز 240 مرة في الثانية، نعم، مئتين وأربعين مرّة. الصورة فوق ما تتصور. على المدرّس أن يُمتع التلاميذ بشريط وثائقي عن فيسيولوجيا الصوت وتشريح الصوت، لكي يحيطوا بأن عظمة الخلق أبدعت ألف معجزة فيزيائية كيميائية بيولوجية، حتى يستطيع الآدمي نطق مخارج الأصوات والكلام والغناء.

الإنسان هو الحيوان الوحيد الذي يتكلم ويعبر عن المادي والمعنوي بالأفكار. لو لم تنزل حنجرته قليلاً إلى أسفل ما تكلم، هو الوحيد في هذا بين الثدييات، والوحيد فيها بامتلاك شفتين مقببتين مقوستين، لهذا يلفظ حروف الشفة الفاء، الميم، الباء وباء باريس. كل ذلك وغيره يجب أن يسبق دروس النحو والصرف وهرطقات النحاة. قبل تعلّم القواعد، يجب أن يعرف معنى الأوتار الصوتية، نريه أطوال أوتار الوتريات، فللحنجرة وتران طولهما بين 18 و22 مم، سنتيمتران فقط، وبهما لدينا أمّ كلثوم، ماريا كالاس، بافاروتي ووديع الصافي.

الصوت بصمة، سبعة مليارات من الأصوات المختلفة. هذه الآلة الآدمية هي التي أعطتنا كل لغات العالم ولهجاته. لكن على التلميذ أو الطالب أن يجيد العزف على أوتار الحنجرة، أن يكون جميل الذوق لكي تكون لغته جميلة.

لزوم ما يلزم: النتيجة اللجوجية: هل سيظل واضعو المناهج العربية مصرّين على رجحان أساليبهم المتخشّبة في تدريس العربية؟

[email protected]