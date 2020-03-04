الجيش الليبي يستهدف منصات تركية في مطار معيتيقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الجيش الوطني الليبي، أمس الثلاثاء، أن قواته استهدفت منصات الدفاع الجوي التي ثبتتها القوات التركية منذ أيام قليلة في مطار معيتيقة ودمرتها بالكامل، وذلك بحسب ما أفادت به غرفة العمليات التابعة للجيش. وأفادت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في بيان صحفي لها عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، بأن أصواتاً قوية نجمت عن انفجار منصات الدفاع الجوي التابعة للقوات التركية، التي تم استهدافها من قبل الجيش. بدورها، أعلنت إدارة مطار معيتيقة توقف حركة الملاحة الجوية وإخلاء المطار من المسافرين والعاملين به. وأكدت في بيان صحفي لها أنه تم إخلاء مطار معيتيقة الدولي من المسافرين والعاملين، وأعلنت توقف الملاحة الجوية. يذكر أن القوات التركية كانت قد فقدت 10 من جنودها يوم الجمعة الماضي، في قصف مدفعي للجيش الوطني على المطار الذي حولته أنقرة إلى قاعدة عسكرية.

وأعلن الناطق باسم «الجيش الليبي»، اللواء أحمد المسماري، من جانب آخر، أن وحدات الاستطلاع الإلكتروني تمكنت من رصد مكالمات لمن وصفهم بال «العصابات الإرهابية السورية التي جندها الرئيس التركي رجب أردوغان». وأوضح في بيان صحفي نشر على صفحته على فيسبوك أن المكالمات كشفت خسائر الميليشيات. كما لفت إلى أن المتصلين تحدثوا عن سقوط 35 إرهابياً سورياً من لواء سلطان مراد في محور صلاح الدين بالعاصمة طرابلس. وأكد المسؤول العسكري أن القوات الليبية مازالت ملتزمة بالهدنة رغم عمليات الإرهابيين العدائية المستمرة على كافة المستويات سواء على المستوى القتالي أو الإعلام والبيانات الاستفزازية والتصريحات التركية، كما شدد على أن القوات الليبية جاهزة دائماً لتنفيذ أي مهام قتالية في سبيل ردع وصد أي خرق للعصابات الإرهابية والتي منها عملية صلاح الدين.

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في غضون ذلك، افتتحت حكومة شرقي ليبيا المرتبطة بقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر سفارة في سوريا ودعت لاتحاد البلدين في هدفهما المشترك وهو محاربة جماعات تدعمها تركيا. وتمّ الثلاثاء، وفق فريق وكالة فرانس برس، رفع العلم الليبي على مبنى السفارة الليبية في دمشق بحضور ممثلين للحكومة المؤقتة هما نائب رئيس مجلس الوزراء عبد الرحمن الأحيرش ووزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الهادي الحويج، وبمشاركة نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.

وقال المقداد في مؤتمر صحفي في مقر السفارة عقب الافتتاح عندما تتخذ سوريا قراراً حاسماً بعودة العلاقات مع الأشقاء في ليبيا، فهذا اعتراف بأن المعركة التي نقودها نحن في سوريا وفي ليبيا هي معركة واحدة موجهة ضد الإرهاب وضد من يدعم الإرهاب في إشارة إلى تركيا.

(وكالات)