شكرا لقرائتكم خبر عن «الميدان» يرحب بقرار التعطيل.. ويشيد بتقديم إجازة الربيع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد إبراهيم

حظي قرار وزارة التربية والتعليم، بشأن تعطيل الدراسة لجميع طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة كافة على مستوى الدولة، بدءاً من يوم الأحد المقبل ولمدة 4 أسابيع، فضلاً عن تقديم عطلة الربيع لطلبة المدارس، التي كان المقرر لها في 29 مارس الجاري حتى 12 إبريل المقبل، لتبدأ يوم الأحد المقبل على أن يتم العمل بمبادرة «التعلم عن بعد»، في الأسبوعين الأخيرين من الإجازة بترحاب وإشادة كبيرة من الميدان التربوي بمختلف فئاته.

وقال تربويون وأولياء ل«الخليج»: إن القرار في مضمونه يشكل خطوة جادة نحو حماية الطلبة والمحافظة على أمنهم وسلامتهم، معتبرين إياه أهم القرارات التي أصدرتها الوزارة منذ انتشار فيروس «كورونا» (كوفيد-19)، لتتلاشى معه مخاوف جميع الفئات في الميدان، مؤكدين أن «التعلم عن بعد»، مسار فاعل لاستدامة التعليم وقت الأزمات والكوارث الطبيعية.

وأضافوا أن القرار جاء في التوقيت الصحيح، ليحقق الاستقرار في المجتمع المدرسي؛ إذ يحاكي في أهدافه الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الجميع من خطر الفيروس، ويعزز الجهود الوطنية التي تركز على انتشار فيروس «كورونا».

المخاوف تتلاشى

وأكد تربويون ومعلمون «الدكتور فارس الجبور، خلود فهمي، وخالد عبد الحميد، واعتدال يوسف، وليد لافي، منى الأحمدي، فاطمة السيد، وشيماء محمد»، خلال مكالمات هاتفية مع ”الخليج 365”، أهمية القرار في هذا التوقيت؛ إذ تلاشت معه مخاوف كبيرة كانت تخيم على الميدان التربوي بمختلف فئاته من طلبة وأولياء الأمور ومعلمين وتربويين، فضلاً عن أنه يسهم في تحقيق الاستقرار في العملية التعليمية، لاسيما في ظل تفعيل مبادرة «التعلم عن بعد» التي تمكن الطالب من تلقي علومه ومعارفه في أي مكان وفي أي وقت.

وأكدوا أن القرار يتسم بالحكمة والمنهجية، وظهر ذلك جلياً في فكرة تقديم إجازة الربيع التي كان مقرراً لها يوم 29 مارس الجاري حتى 12 إبريل المقبل، لتبدأ يوم الأحد المقبل ولمدة أسبوعين، وهنا استثمرت الوزارة في مدة الإجازة وتقديمها لحماية الطلبة وفئات الميدان التربوي من أزمة «كورونا»، فضلاً عن تخفيف القلق لدى أولياء الأمور الذين لم تتوقف استفساراتهم اليومية عن أبنائهم خلال اليوم الدراسي.

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وأفادوا بأن تطبيق نظام «التعلم عن بعد»، يجعل الباب مفتوحاً أمام الجميع لاستمرار العملية التعليمية، والتغلب على العائقين الزمني والجغرافي، والاستفادة من الطاقات التعليمية المؤهلة التقنيات الحديثة في العملية التعليمية، وتخفيف الضغط الطلابي على المؤسسات التعليمية لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية.

بيئة تعليمية

وأكدوا أهمية دور أولياء الأمور وضرورة تعاونهم في المرحلة المقبلة، من خلال توفير جهاز إلكتروني «حاسوب أو الأجهزة اللوحية، أو الهاتف الذكي»، وتجهيز البيئة التعليمية المناسبة لأبنائهم في المنازل، من حيث الوقت والمكان المناسبين وتوفير الإنترنت، لاستخدامه في التعليم.

وقالوا: «ينبغي إلزام الأبناء بالوقت الزمني المخصص وفق الجدول المعتمد من المدرسة للمواد الدراسية، والالتزام بالسياسة العامة لاستخدام الأجهزة التعليمية أثناء «التعلم عن بُعد»، ليتمكن الأبناء من تلقي دروسهم».

وأكدوا ضرورة إيجاد الحلول البديلة، بالتعاون مع إدارات المدارس، والجهات المعنية، وإداراك حجم المسؤولية والأدوار الجديدة التي تقع على عاتقهم، ولتحقيق جودة المخرجات الطلابية.

تعطيل الدوام

من جانبهم، أكد أولياء الأمور «إيهاب زيادة، شذي عبد الله، ميادة حسن، ريهام محمد، نسمه محمد، وائل جمعة»، أن جميع المخاوف التي كانت تخيم عليهم طول الفترة الماضية، ذهبت مع إعلان وزارة التربية والتعليم عن تعطيل الدوام، بدءاً من الأحد، وتفعيل «التعلم عن بعد» الذي يعد ركيزة أساسية لاستدامة التعليم في المجتمعات.

وقالوا إن التقنيات الحديثة، تسهم بشكل كبير في ضمان استمرارية العملية التعليمية في المنزل، ودون المساس في عدد أيام الدراسة، لذا يعد تفعيل مبادرة «التعلم عن بعد»، طوق النجاة لجميع الطلبة في الميدان التربوي؛ إذ بات التعليم متاحاً للجميع، ويستطيع الطالب الحصول على المعارف في أي وقت وكل مكان، مؤكدين استيعابهم للموقف وحجم المسؤولية التي تقع على عاتقهم خلال المرحلة المقبلة في تعليم أبنائهم.