23 ملياراً مشاريع مستقبلية لـ «طرق دبي» مع «الخاص»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

افتتح مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، فعاليات قمة تنمية الأعمال الإماراتية الفرنسية في دورتها الثالثة، تحت عنوان «مستقبل التنقل والابتكار»، التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع مجلس الأعمال الفرنسي في دبي، وذلك بحضور لودوفيك بوي السفير الفرنسي لدى الدولة، وراجا رابيا القنصل الفرنسي في دبي، وجيفروي بونيتل رئيس مجلس الأعمال الفرنسي في دبي، وبمشاركة 45 جهة تمثل القطاعين الحكومي والخاص الفرنسيين من داخل الدولة ومن جمهورية فرنسا.

وأكد الطاير نجاح قمة الأعمال الإماراتية الفرنسية، في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتوقيع مذكرة تفاهم مع مدينة ليون لتعزيز التعاون بين الجانبين في نقل المعرفة وتبادل الخبرات الفرنسية وأفضل الممارسات العالمية في قطاع النقل والبنية التحتية، إلى جانب ترسيخ العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الجانبين في مختلف المجالات، حيث يقدر حجم المشاريع التي نفذتها الشركات الفرنسية للهيئة بنحو 14 مليار درهم، أهمها مشروع ترام دبي، ومركز التحكم الموحد، ومشروع مسار (2020) لتمديد الخط الأحمر لمترو دبي لموقع معرض إكسبو 2020.

استراتيجية متكاملة

وقال الطاير: انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير بيئة استثمار مشجعة للقطاع الخاص للمشاركة في المشاريع التنموية التي تُنفذ في إمارة دبي، طورت هيئة الطرق والمواصلات استراتيجية متكاملة للاستثمار، تتضمن مجموعة من المشاريع والمبادرات التي تعتزم الهيئة تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز الاستدامة المالية للهيئة، وفتح آفاق الاستثمار والنمو والتنمية، وتقدر قيمة المشاريع الحالية المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص ب 14 مليار درهم، ولدى الهيئة خطط مستقبلية لتنفيذ مشاريع تزيد قيمتها على 23 مليار درهم حتى 2025، ومن أهم المشاريع المطروحة للاستثمار أمام القطاع الخاص مشروع «اتحاد 71» وهو مشروع للتطوير متعدد الأغراض يجمع بين محال التجزئة والوحدات التجارية والسكنية في محطة الاتحاد للمترو، ومشروع «ساحة ديرة» التي تقع على مساحة 35 ألف متر مربع، وهي عبارة عن مساحات عامة حضرية لتواصل وإسعاد العائلات وسكان المناطق المحيطة ومحبي المشي في الهواء الطلق، وكذلك مشروع «مظلات الحافلات».

وقال السفير الفرنسي لودوفيك بوي: إن قمة الأعمال الإماراتية الفرنسية حول مستقبل التنقل والابتكار، تعد مثالاً رائعاً على قوة الشراكة القائمة بين هيئة الطرق والمواصلات ومجلس الأعمال الفرنسي بدبي، وفرصة جيدة لتعزيز التعاون والحوار حول التنقل الذي يعد أحد محاور معرض إكسبو 2020، مؤكداً أن الخبرات الفرنسية في مجال التنقل الحضري التي تتراوح بين المترو والقطارات الخفيفة، وكذلك هندسة النقل، وحلول الميل الأول والأخير.