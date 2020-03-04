بحث سبل تعزيز التعاون بين شرطة ومطارات دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استقبل اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بول جريفث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي؛ حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

حضر اللقاء العميد محمد أحمد بن ديلان المزروعي، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالوكالة، والعميد حموده العامري، نائب مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالوكالة، ومن جانب المطارات، ماجد سلطان الجوكر، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية، وهوزيه أوير، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات والعمليات، عيسى الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي لعمليات المباني.

وأكد اللواء المري، حرص شرطة دبي على مد كافة جسور التواصل مع مختلف المؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية، بما يحقق المصلحة العامة.ومن جانبه ثمن جريفث الشراكة المثمرة بين شرطة ومطارات دبي، مشيراً إلى أن العلاقة القوية التي تربطنا مع شرطة دبي تمكننا من تسخير جميع الموارد المتوفرة في مطارات دبي في تعزيز سلامة وأمن عملائنا.

وفي ختام اللقاء أهدى اللواء المري درعاً تذكارية لبول جريفث بمناسبة الزيارة.