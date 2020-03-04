داعمو علاوي يرفضون أي مرشح ودعوات إلى إبقاء عبد المهدي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد زيدان الربيعي:

فيما يبدو أن هناك توجهاً لدى بعض الأحزاب لعدم معارضة إعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي برئاسة الحكومة مجدداً ودعت إلى المضي في هذا الخيار، كشف مصدر سياسي، أن الكتل الداعمة لمحمد علاوي ترفض أي مرشح لرئاسة الوزراء، بينما يواصل الرئيس برهم صالح مشاوراته مع أقطاب العملية السياسية لتسريع اختيار بديل لعلاوي والخروج من الأزمة الدستورية.

وقال المصدر إن «هناك صعوبة للخروج من أزمة تكليف شخصية لرئيس الوزراء وطرح مرشح يحظى بتأييد ويمكن له الحصول على ثقة البرلمان»، مبيناً أن «الرئيس العراقي برهم صالح حاول، من خلال حوارات، أمس الأول، تقصي وجهات النظر، خصوصاً للتحالفات التي دعمت علاوي، وقد اتضح أنها متجهة نحو رفض أي مرشح تطرحه القوى التي كانت رافضة لتكليف علاوي، في شخصنة واضحة لملف تشكيل الحكومة».

وأضاف، أن «أحد الخيارات هو الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال، أي (سيناريو الغياب الطوعي)، ومنع اختيار أي مرشح بديل، بمعنى بقاء الحال على ما هو عليه لحين إجراء انتخابات مبكرة»، مشيراً إلى أن «ذلك ما تعارضه كتل سياسية كثيرة تجده خياراً يصبّ بصالح استمرار الفساد، وتغول سلطة السلاح خارج الدولة، وضعف هيبة القانون».

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في غضون ذلك، كشفت المتحدثة باسم «ائتلاف النصر» آيات مظفر، أمس الثلاثاء، عن وضع رئيس الوزراء الخامس في العراق بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003 رئيس المكتب السياسي لحزب «الدعوة» حيدر العبادي شرطاً وحيداً مقابل تسلم رئاسة الوزراء مجدداً، فيما بحث الرئيس العراقي برهم صالح، مع «الحرس القديم» للعملية السياسية موضوع ترشيح بديل لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الذي اعتذر عن التكليف بسبب وقوف الكتل ضده.

وقالت المظفر في تصريح صحفي، إن «رئيس الائتلاف حيدر العبادي يرفض التكليف لرئاسة الوزراء في حال ترشيحه من قبل الكتل السياسية».

وأضافت، أنه «سيوافق على ذلك إذا كان ترشيحاً من الشعب والجماهير المحتجة».

وقالت الرئاسة العراقية في بيان، إن «صالح، استقبل رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي كلاً على حدة».

وأكد الرئيس العراقي، وفقاً للبيان، «ضرورة الإسراع في التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية من أجل تسمية رئيس مجلس وزراء يحظى بقبول وطني وشعبي»، مشدداً على «الالتزام بالفترة الدستورية المحددة من أجل تشكيل حكومة قادرة على التصدي لمهامها في ضوء التحديات التي تواجه العراق».