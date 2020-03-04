الاحتلال يجرف أراضي جنوبي نابلس ويتوغل في غزة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت جرافات الاحتلال «الإسرائيلي»، أمس الثلاثاء، أعمال التجريف في جبل النجمة التابع لأراضي قريتي قصرة وجوريش جنوبي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 6 فلسطينيين من الضفة والقدس، في حين اندلعت مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال في قلقيلية، بينما توغلت عدة آليات عسكرية للاحتلال شرقي رفح جنوب قطاع غزة.

وأكد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس أن عمليات التجريف تأتي في إطار التوسع الاستيطاني «الإسرائيلي» في المنطقة. وكانت مواجهات وقعت بين جنود الاحتلال ونشطاء المقاومة الشعبية الفلسطينية في المنطقة يوم الاثنين، رفضاً للاستيلاء على الأراضي ولعمليات التجريف التي بدأت منذ يومين.

وشنت قوات الاحتلال «الإسرائيلي» فجر أمس، حملة دهم وتفتيش في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عدد من الشبان، فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق. واعتقلت قوات الاحتلال المواطن مجدي أبو عكر من مخيم عايدة شمال بيت لحم، واعتقلت في طولكرم كلاً من: باسل عيد، والأسير المحرر عدنان سمارة.

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وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين من بلدة العيسوية بعد مداهمة منازلهم. وأفاد نادي الأسير بأنه جرى اعتقال: محمد عصمت عبيد، ومحمد أيمن عبيد، وعلي عبيد، فيما تم استدعاء الشاب إياس عبيد للتحقيق معه. كما اعتقلت شرطة الاحتلال، ثلاثة مقدسيين، واعتدت على أحدهم بالضرب المبرح خلال عملية الاعتقال من داخل منزله في بلدة سلوان. واعتقلت قوات الشرطة شاباً من منطقة باب الساهرة، وصادرت دراجته النارية وانتشرت في المكان بأعداد كبيرة. وفي حي وادي الجوز، اقتحمت القوات أحد المنازل من خلال النوافذ واعتلت الأسطح ثم اعتقلت أحد الشبان واقتادته للتحقيق. وفي حي رأس العامود، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن جودت أبو سنينة، بعد الاعتداء عليه وعلى زوجته بالضرب المبرح. وأوضح مركز معلومات وادي حلوة، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلة أبو سنينة، بينما كانت الأم (أم أنس) لوحدها في المنزل، وقامت القوات باحتجازها ومنعتها من التحرك، ولدى وصول زوجها إلى المنزل بعد دقائق معدودة، هاجمته القوات واعتدت عليه بالضرب على صدره ورأسه ووجه ثم اعتقلته. وأضاف المركز أن نجلهما مالك 22 عاماً قيد الاعتقال منذ منتصف الشهر الماضي، ويقبع في زنازين المسكوبية، فيما يمضي نجلهما أنس حكماً بالسجن لمدة 5 سنوات. كما اندلعت فجر أمس، مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها مدينة قلقيلية، أصيب خلالها عدد من الشبان بالاختناق. وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال انتشروا في حي الجعيدي في المدينة، حيث دارت مواجهات واسعة أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص والقنابل الصوتية والغازية.

وفي قطاع غزة، قال شهود عيان إن 4 جرافات عسكرية توغلت انطلاقاً من بوابة «المطبق» العسكرية شرقي حي النهضة شرقي رفح لعشرات الأمتار وشرعت بوضع أسلاك شائكة في المنطقة المحاذية للسياج الفاصل.

وفي سياق متصل، أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المزارعين في منطقة سريج شرقي بلدة القرارة شمال شرقي محافظة خان يونس، كما أطلقت زوارق الاحتلال نيرانها صوب مراكب الصيادين قبالة شاطئ بلدة بيت لاهيا شمال القطاع من دون الإبلاغ عن إصابات.(وكالات)