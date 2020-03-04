شكرا لقرائتكم خبر عن لا لـ«الإرهاب المعتدل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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أحمد مصطفى

لم تكد تمر ثلاث سنوات على إعلان التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب في العراق وسوريا نهاية تنظيم «داعش» حتى عاد العالم، إلا بعضه، سيرته الأولى في محاولة مهادنة الجذر الإيديولوجي للمنظمات المتطرفة والجماعات الإرهابية. وكأنما تلك الدوائر المؤثرة في صناعة القرار، تحديداً في الدول الغربية الرئيسية، لم تراجع قناعاتها التي تسيدت قبل بروز «داعش» الهائل في 2011.

تلك القناعات التي كانت سبباً في توجه أمريكي/أوروبي يصر على إشراك تنظيم «الإخوان» - الذي تعود إليه أصول كل الجماعات الإرهابية - في السلطة في بلدان المنطقة بدعوى أنها «جماعة معتدلة» ستساهم في التصدي للتطرف والإرهاب المتسربل بالدين.

ورغم الأدلة الواضحة على أن فكر «الإخوان» هو السند الرئيسي لتلك الجماعات الإرهابية بما فيها «داعش»، والمعلومات المؤكدة حول الروابط بين قيادات تلك الجماعات وعناصر «الإخوان» في البلدان المختلفة، فإن منطق براجماتية السياسة كان غالباً في الوقت السابق على بروز «داعش» منتصف العقد الماضي.

ونتيجة ذلك دعمت «الأسرة الدولية» فرض المتطرفين في طرابلس ليبيا بعد خسارتهم الانتخابات العامة قبل ست سنوات، وكذلك دعمهم في سوريا ضمن جهود إسقاط النظام. وكان التوجه الغربي بعد الاحتجاجات الشعبية في دول عربية مطلع العقد الماضي هو أن «المعتدلين» أفضل لحماية مصالح القوى الغربية في المنطقة، وهكذا كانت رسالة تلك التنظيمات وفي مقدمتها «الإخوان» منذ نحو نصف قرن.

لكن انكشاف حقيقة أنه لا يوجد «إرهاب معتدل» و«إرهاب متطرف» أصبحت جلية بتطورات العقد الماضي وما شهدته بلدان المنطقة كافة تقريباً. حتى الولايات المتحدة بدأت تشهد تغييراً في موقفها إلى حد ما، مع تسريع الرئيس دونالد ترامب استراتيجية «فك الارتباط» مع العالم التي بدأت في فترة الرئاسة الثانية لجورج بوش الابن.

العودة لهذا التوجه الآن بغض الطرف عن التدخل العسكري التركي الداعم للجماعات الإرهابية في سوريا وليبيا وغيرها، وكذلك عن الدعم والتمويل القطري لذلك، يشجع على عودة بروز ما هو أخطر من «داعش» خاصة أن تلك الجماعات توسعت ونشطت في شمال إفريقيا وغرب وشرق إفريقيا جنوب الصحراء.

المشكلة الأعمق أن ذلك التصور المغلوط يستند إلى تقديرات وتحليلات «إسرائيلية» قديمة تتقاطع مع مثيلتها البريطانية. وفي المقابل، ورغم جهود الكثير من الدول العربية والإسلامية لدرء وصمة الإرهاب عنها، إلا أنها لم تقدم ما يؤثر في تغيير تلك الأفكار التي تهيمن على عقليات إدارات ومؤسسات الحكم في العواصم الرئيسية ومراكز الأبحاث المساندة لها.

وتخلط المساهمة العربية بين ضرورات السياسة الآنيّة وأهمية تأصيل المواقف فكرياً، بما يجعل اتخاذ القرار في الدول المعنية والمؤثرة في المنطقة متسقاً مع توجهات السياسة المقصودة.

فواشنطن مثلاً، لأسباب براجماتية، تريد التوصل لأي اتفاق مع طالبان يعطي الرئيس ترامب ميزة انتخابية قبل نهاية العام بأنه «سيعيد الجنود الأمريكيين من أفغانستان وينهي أطول حرب في تاريخ بلاده». ومنطقي أن يذهب إلى العنوان الرئيسي والوحيد لجماعات التطرف والإرهاب في المنطقة لتسهيل الوصول إلى مراده السياسي الآني. وأيضا تسعى «إسرائيل» لإيجاد بديل للسلطة الفلسطينية متمثلاً في جماعة إخوانية فتقصد ذات العنوان.

هذا العنوان المعروف - الدوحة - مستفيد من ذلك التصنيف بين معتدل ومتطرف، لأنه يبرر له دوراً هناك حاجة آنيّة له من قبل الغرب ومنفعة انتهازية لحلفائه القليلين في المنطقة. ولعل ذلك يستدعي تركيزاً أكبر على جهود تأصيل قناعة أنه لا فارق بين إرهاب معتدل وإرهاب متطرف، فالأصل أن كله خطر على الأمن والسلم في المنطقة والعالم. ووفرت السنوات الأخيرة من التجارب ونتائجها ما يكفي من مادة ليبنى عليها ذلك الجهد. والمطلوب ألا توجه جهودنا الفكرية لمن ينطقون بلساننا ويشاركوننا الرأي في الأغلب فحسب. فهكذا نكون كمن «يعظ المؤمنين» بالفعل.

ربما لا تجدي هنا القنوات الرسمية، فالتعاون الأمني والمعلوماتي بين بلداننا والأمريكيين لم يغير من توجهاتهم المستندة لتقييمات «الإسرائيليين» والبريطانيين. وغالباً تلك أدوات السياسة الآنيّة التي لا يعول عليها في ترسيخ قناعة أو التأثير في فكر. أما تغيير قناعة الإدارات والمؤسسات فيحتاج إلى جهد غير رسمي، وبالأساس أقرب ما يكون لدور مراكز الأبحاث والدراسات التي تدعم تلك الإدارات والمؤسسات في الغرب بالرأي والمشورة.

صحيح أننا لا نفتقر إلى تلك المراكز ولا إلى الكوادر، لكنها في الأغلب الأعم تعمل في اتجاه واحد موجه إلينا. وحتى تشابكها مع الخارج غالباً ما يكون من منطلق استقبال أو رد الفعل، وهذا ما يحتاج إلى تغيير نحو المبادرة والجدل الرصين لتوضيح الحقائق وتغيير المفاهيم وتبديد الأوهام مثل وهم الإرهاب المعتدل.

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