كورونا يتراجع في الصين والصحة العالمية تستبعد تحوله إلى وباء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت الصين تراجعاً في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجدّ، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تستبعد رسمياً احتمالات تحول الفيروس إلى وباء على الرغم من انتشاره في دول عديدة ورفع الاتحاد الأوروبي مستوى الخطر الناجم عنه وأكد نائب الرئيس الأمريكي أن خطر الفيروس لا يزال منخفضاً على الأمريكيين.

وتظهر منذ بضعة أيام بوادر تشير إلى تراجع الوباء في الصين؛ حيث فرض حجر صحي بالغ الشدة على أكثر من خمسين مليون شخص منذ نهاية يناير.

وأحصت السلطات الثلاثاء 125 إصابة جديدة، وهي أدنى حصيلة يومية منذ 21 يناير، قبل فرض الحجر الصحي على مدينة ووهان، بؤرة الفيروس. وبحسب أرقام السلطات الصينية، تسبب فيروس كورونا المستجدّ بوفاة 31 مريضاً إضافياً جميعهم في مقاطعة هوباي، وعاصمتها ووهان، ما يرفع الحصيلة الإجمالية في الصين إلى 2943 وفاة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أنه قد تم استبعاد خطر تحول فيروس كورونا والإصابة به إلى جائحة تجتاح العالم. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنهم يعملون على تطوير عدد من اللقاحات لمواجهة خطر كورونا.

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وصرح بأن منظمة الصحة ما زالت تعاني نقصاً في المواد الطبية التي تساعد في مواجهة الفيروس. وأفاد بأن معدلات الوفاة بسبب كورونا أعلى من تلك التي تحدث بسبب الإنفلونزا.

وفي كوريا الجنوبية أعلن الرئيس مون جاي-إن، «الحرب» على الفيروس حيث استنفرت جميع الوكالات الحكومية لمدة 24 ساعة مع اقتراب إجمالي الإصابات إلى خمسة آلاف، وهو العدد الأكبر في العالم خارج الصين. وصرّح مون «دخلت البلاد بأكملها في حالة حرب مع المرض المعدي»، وأمر جميع الوكالات الحكومية بالعمل على مدار الساعة للتعاطي مع الوضع.

كما أعلنت الحكومة البريطانية الثلاثاء، خطة عملية للتعامل مع انتشار واسع محتمل للفيروس. وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مؤتمر صحفي: إن خطة الحكومة تتألف من أربع مراحل تشمل محاصرة العدوى ومنع انتشارها وتخفيف تأثيراتها ومن ثم تنفيذ برنامج طبي واسع يهدف لتخفيف أعراض الفيروس وعلاجه. وأوضح أنه يجري حالياً تنفيذ مرحلة محاصرة العدوى، فيما يتم البحث في كيفية إطلاق مرحلتي منع الانتشار وتخفيف الآثار مضيفاً أنه يأمل أن ينجح الأطباء في تأخير ذروة العدوى إلى نهاية الربيع أو حتى أشهر الصيف حيث تكون المستشفيات أقل ازدحاماً.

بدوره أعلن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي الذي يتولى تنسيق جهود المكافحة في الولايات المتحدة، أنه قد يتم التوصل إلى علاج «بحلول الصيف أو بداية الخريف». وقال: إن خطر فيروس كورونا على الأمريكيين لا يزال منخفضاً. وأضاف بنس الذين كان يلقي إفادة صحفية في البيت الأبيض أنه في غضون الساعات القليلة المقبلة ستجري جميع المطارات في أنحاء كوريا الجنوبية وإيطاليا فحوصاً شاملة لجميع المسافرين بخصوص الفيروس. والدولتان من بين الأكثر تضرراً من تفشي فيروس كورونا.