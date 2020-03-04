«إيكرس» يُسهم في إطلاق مشاريع جديدة داعمة للاقتصاد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، تنطلق غداً الخميس وتستمر حتى 7 مارس الجاري في مركز إكسبو الشارقة، فعاليات الدورة السابعة من معرض الاستثمار العقاري «إيكرس 2020»، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع دائرة التسجيل العقاري، واللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات العاملة تحت مظلة الغرفة.

ويستقطب المعرض هذا العام أكثر من 40 شركة محلية وعالمية من شركات التطوير والاستثمار العقاري، بالإضافة إلى عدد كبير من الجهات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، حيث يسهم في إعطاء قوة دفع إضافية للقطاع العقاري وزيادة نشاطه بما يُسهم في إطلاق مشاريع جديدة داعمة للاقتصاد، تستفيد من مكانة الشارقة كوجهة استثمارية جاذبة وواعدة ومميزة، وكمحور تجاري رئيسي في المنطقة، لا سيما في ضوء تشريعاتها المرنة وحزمة الحوافز والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين.

يهدف معرض«إيكرس» إلى تسليط الضوء على النهضة العمرانية الكبرى التي تشهدها الإمارة، والفرص الاستثمارية العديدة التي تزخر بها في هذا القطاع الحيوي الذي يعد أحد أكثر القطاعات فعالية في الدولة، بالإضافة إلى دعم العاملين في القطاع من خلال الترويج لمشاريعهم العقارية، وإتاحة الفرصة للمستثمرين في القطاعات الأخرى ذات الصلة من داخل الدولة وخارجها للتواصل فيما بينهم لتبادل الخبرات وإبرام الشراكات وعقد الصفقات التي تعود بالنفع على الجميع.

وأعلنت «مدينة الشارقة المستدامة» عن مشاركتها في النسخة السابعة من معرض الاستثمار العقاري «إيكرس 2020». حيث تستعرض «مدينة الشارقة المستدامة» التي تأسست بشراكة استراتيجية بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» و«دايموند ديفلوبرز»، خلال المعرض، مراحل إنجاز وتسليم المشروع، وتعرّف المستثمرين بمستجدات الإنشاءات المقرر الانتهاء منها خلال العامين 2020 و2021.

وأكد يوسف أحمد المطوع، المدير التنفيذي لمدينة الشارقة المستدامة، على أهمية المشاركة في «إيكرس 2020» كونه ساحة جذب أساسية للمهتمين بالقطاع العقاري، ومنصة بارزة في القطاع العقاري بإمارة الشارقة، ويقدم منتجات عقارية تلقى اهتمام واستقطاب المستثمرين على الصعيدين المحلي والإقليمي.

ودعا المطوع الجمهور والمهتمين بالاستثمار في المجال العقاري بزيارة منصة «مدينة الشارقة المستدامة»، والاستفادة من العروض المتاحة، حيث يقدم المشروع خلال أيام المعرض حصراً خطط سداد منافسة تمتد لما بعد استلام الوحدات.

وأشار المطوع إلى أن الدور الفعال لمعرض الاستثمار العقاري يكمن في توفير الفرصة للتعريف بالمشروع من خلال عرضه أمام الزوار، سواء كانوا مستثمرين أو مطوري عقارات أو مهندسين أو مصممين أو مستهلكين.

كما تشارك «مجموعة ألف» بمنصة خاصة في المعرض.

وستقدم مجموعة «ألف» من خلال منصتها، عرضاً متكاملاً عن مشروعها الفريد من نوعه «الممشى» الواقع في منطقة الشارقة الجديدة، وستقدم مجموعة من الخدمات والخصومات المغرية، مع استشارات عقارية مجانية.

وقال عيسى عطايا، مدير عام مجموعة ألف، يعتبر معرض «إيكرس» واحداً من أهم المعارض المتخصصة في القطاع العقاري بشكل عام، وبإمارة الشارقة بشكل خاص، إذ إن كبرى الشركات المطورة والعقارية تحرص على المشاركة به كل عام.

وقال عطايا: «هذا النوع من المعارض لا يعد فرصة لتبادل المعلومات وعرض أحدث المشاريع العقارية فحسب، بل هو وسيلة للتعرف إلى مستجدات القطاع العقاري وما وصل إليه من تطورات ونمو متصاعد على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو منصة ممتازة لالتقاء المستثمرين الأجانب وتعريفهم بتنوع التسهيلات المتوفرة في إمارة الشارقة».

أكد عطايا أيضاً على أن مشروع «الممشى» سيأخذ الحيز الأكبر من مشاركة المجموعة في «إيكرس» العقاري، ولفت إلى أنه واحد من أفضل المشاريع الاستثمارية في الإمارة، إذ إنه يعتمد على فكرة العيش بأسلوب مريح وآمن، خالٍ من المركبات، حيث تم بناؤه فوق سرداب المواقف تحت الأرض.

ووصف عطايا الوقت الحالي بالأمثل للاستثمار، لاسيما في إمارة الشارقة، التي تتمتع بقوانين وتشريعات مرنة وتحافظ على حقوق المستثمرين، بتوجيهات حكيمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ويشارك مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي «تحكيم» بمنصة خاصة في المعرض.وينظم المركز على هامش فعاليات المعرض ورشة عمل بعنوان «التحكيم في تسوية المنازعات العقارية»، يوم 5 مارس الجاري، تقدمها حمدة البلوشي مدير القضايا في المركز.

وأشارت حمدة البلوشي إلى أن الورشة ستتناول عدداً من المحاور المهمة في مجال التحكيم بقضايا المنازعات العقارية، وكيفية الفصل فيها والآليات والأدوات المتبعة، والعمل على حلها بشكل قانوني، وبمراحل متتابعة على أيدي عدد من المحكمين والمتخصصين والقانونيين، مع الوصول إلى نتيجة عادلة بسرعة ودقة عالية.

وقالت حمدة البلوشي: ستكون الورشة ثرية بالمعارف والعلوم الشاملة التي يحتاج أي مستثمر في القطاع العقاري لمعرفتها، إذ إن دور المركز أيضاً يصب في أهمية نشر ثقافة التحكيم ومدى فعاليته استناداً إلى المعلومات والمعطيات، ودوره الكبير في الإصلاحات والتعديلات، بما يتماشى والقوانين العالمية الحديثة.

وأكد عبد الله دعيفس رئيس اللجنة التنفيذية للمركز، الحرص على المشاركة في جميع الأنشطة والفعاليات الكبرى المعنية بالاقتصاد والتجارة والاستثمار، التي تشكل نقطة تلاق لجميع الأطراف صاحبة الاختصاص والصلة، وتسمح لهم بتقريب الأفكار وتبادل الخبرات، وتبادل العلوم، وتقديم الخدمات المتخصصة للمهتمين، وبالتالي العمل على توفير بيئة تنافسية، تحكمها التشريعات والقوانين المرنة.