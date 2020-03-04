منصات مكتبية لمؤلفات سلطان في المراكز التجارية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تفتح «منشورات القاسمي» في عدد من المراكز التجارية في الشارقة، منصات مكتبية لبيع مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التاريخية والأدبية والمسرحية، كمرحلة أولى بناءً على رغبة الجمهور في متابعة وقراءة مؤلفات سموه؛ لما فيها من قيمة معرفية في التعرف إلى تاريخ الإمارات عموماً والشارقة خصوصاً، لعل أبرزها كتابه «سرد الذات» الذي أصبح علامة من علامات السرد العربي المتميز بحبكته القصصية.

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وقال مدير المنشورات مهند أبو سعيدة: «إن فكرة تنفيذ وتوزيع المنصات المكتبية في المراكز التجارية تمت بالتعاون مع جمعية الشارقة التعاونية، وجاءت بعد العديد من الطلبات من المواطنين والمقيمين العرب للحصول على مؤلفات سموه، خاصة التاريخية منها والأدبية والمسرحية، وصعوبة الحصول عليها بيسر نتيجة نفادها من الأسواق، والاقتصار على معارض الكتب في الدولة».

وأضاف أبو سعيدة: هذه المنصات ستكون على ثلاث مراحل، الأولى خصصت لفرعي الجمعية في القرائن و حلوان، المرحلة الثانية ستشمل الشارقة، أما المرحلة الثالثة فستخصص لجمعيات خورفكان، الذيد، كلباء.

وأوضح: ستضم المنصات جميع مؤلفات سموه الصادرة عن منشورات القاسمي، وبأسعار مخفضة لكي تتاح لأغلبية القراء، ومن المتوقع أن نعمل على توفير مقاعد للجلوس حول هذه المنصات من أجل إدامة القراءة والاطلاع والاختيار.