شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء لـ "الخليج": سوق الكمبيوتر المحمول يتجه للأجهزة الشاملة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

يتجه الطلب على أجهزة الكمبيوتر المحمولة في الإمارات إلى الأجهزة متعددة الاستخدامات، والملائمة أكثر لمتطلبات التنقل والعمل من خارج المكتب. يسعى مستخدمو الأجهزة في الإمارات إلى اقتناء أجهزة كمبيوتر محمولة تتمتع بقدرات تقنية حديثة، فضلاً عن خفة وزنها، وملاءمتها لطبيعة الأعمال الحديثة، فضلاً عن التصاميم والألوان الجديدة. وقال مسؤولو شركات في القطاع لـ«الخليج»: إن سوق الكمبيوتر المحمول في الإمارات يتمتع بثقافة التجديد، والبحث عن الأجهزة الأحدث والأفضل تقنياً وتصميماً وسعراً في ذات الوقت، لاسيما من فئتي الموظفين والطلاب.

يرى محمد هليلي، مدير عام شركة «لينوفو» في الخليج والسعودية وشرق إفريقيا، أن سوق الكمبيوتر المحمول في الإمارات يشهد تحولاً نحو أجهزة الكمبيوتر الحديثة، مثل الطرز الصغيرة والنحيفة، والتي تمتاز بتقنية التخزين الهجين، ويعتبر أداء أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بالألعاب في الإمارات والمنطقة جيداً، كما أصبحت أجهزة الكمبيوتر المحمولة المرنة وأجهزة 2 في 1 ذات شعبية متزايدة تلبي العديد من الأغراض.

ويشير هليلي، إلى أن سوق الكمبيوتر الشخصي شهد تراجعاً على مدار الأعوام الأربعة الماضية؛ بسبب المنافسة الشديدة التي يواجها، وتزايد شعبية الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المتميزة التي توفر سعة ذاكرة كبيرة ومعالِجات سريعة.

وأوضح، مع التراجع الذي شهده السوق خلال الأعوام الماضية إلا أن الأبحاث الأخيرة التي أجرتها Euromonitor International أظهرت أنه من المتوقع أن ينمو سوق الإلكترونيات الاستهلاكية في الإمارات بنسبة 7.7 %، ويحقق إيرادات ستصل إلى 14 مليار درهم 2019.

ووفقاً لأحدث الدراسات التي أجرتها شركة «جارتنر» العالمية، نما سوق أجهزة الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم بنسبة 1.5% في الربع الثاني 2019، لذلك، نتوقع استقرار السوق خلال النصف الثاني من العام الماضي.

وعن مدى تراجع أسعار أجهزة الكمبيوتر المحمولة في الإمارات بفعل المنافسة القوية بين الشركات قال هليلي: لم نلحظ انخفاضاً في الأسعار بالسوق، لكنا لاحظنا الاتجاه المتزايد نحو شراء الأجهزة عبر الإنترنت، ومن المتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة عبر الإنترنت للإلكترونيات الاستهلاكية في الإمارات بوتيرة أسرع من مبيعات التجزئة في المتاجر التقليدية العام الماضي، على الرغم من أنها لا تزال تسهم بنسبة 15.5 % فقط من إجمالي المبيعات.

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وحول أبرز فئات أجهزة الكمبيوتر المحمولة طلباً في الإمارات حالياً أوضح هليلي، أن سلوك الشراء لدى المستهلكين على مدار العام الماضي شهد تغيراً، حيث شهدنا على المستوى الإقليمي ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على أجهزة الكمبيوتر المحمول المخصصة للألعاب، ونتيجة لذلك، قمنا بزيادة اهتمامنا بهذا السوق. وأشار هليلي إلى أن حصة لينوفو نمت في سوق أجهزة الكمبيوتر المحمولة بنسبة 29.4% خلال النصف الأول 2019، مقارنة بـ 27.2 % في النصف الأول من 2018، فيما ارتفعت بالمثل حصة الشركة في سوق أجهزة الكمبيوتر المكتبية من 17.6% في عام 2018 إلى 19.3% في عام 2019.

من جانبه قال بول كولينز، المدير العام لشركة «آيسر»، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن المستخدمين اليوم يطلبون أجهزة تناسب نمط حياتهم، وأصبحوا يطلبون أجهزة خفيفة، يقل وزنها عن 1 كجم، ويبلغ العمر الافتراضي لبطاريتها 8 ساعات، وتتميز بشاشات متناهية الدقة، كما أن استخدام أجهزة الكمبيوتر الجديدة يشهد تحولاً كبيراً من مجرد جهاز للعمل، إلى جهاز يستعمل للفيديو وللألعاب والترفيه. وتابع كولينز: يرغب المستهلك حالياً بجهاز واحد للعمل واللعب والترفيه والاتصال الدائم بالإنترنت، وهذا يعني تحولاً كلياً من الحاسوب التقليدي إلى أجهزة الحاسوب الأنيقة، النحيفة، الخفيفة، ذات الأداء العالي.

أضاف كولينز، نشهد حالياً انحساراً للتباطؤ الذي شهدناه في السوق منذ 3 أعوام، ونحن على أمل أن المنطقة ستشهد نمواً صلباً قبيل 2020. وحسب آخر المعطيات من شركة «جيه إف كيه» «GFK» المستقلة لأبحاث السوق، فإن نسبة نمو مبيعات «آيسر» أكبر من نسبة نمو السوق بالإجمال وسوق الكمبيوتر المحمول بالأخص، أما من ناحية الأسعار فنشهد مواصفات أكبر وأكثر ضمن السعر الواحد، وقد سجل السوق نمواً في الأسعار بشكل عام حسب التقارير السوقية. وعن نسبة نمو «آيسر» في سوق الكمبيوترات المحمولة في الإمارات أوضح كولينز بأن حصة الشركة بشكل عام من السوق تصل إلى 14%، أما حصتها بسوق الحواسيب المكتبية الشاملة، فقد بلغت 10% حسب شركة «جيه إف كيه»، كما حققت الشركة نجاحاً كبيراً في المنطقة خلال النصف الأول من 2019، حيث وصل معدل النمو في الإمارات إلى 15% في قطاعي التجزئة والتوزيع، وساهم في هذا النمو طرح «آيسر» للحواسيب المحمولة النحيفة والمتحولة والمخصصة للألعاب والتعليم.

استقرار سوق الإمارات

قال جورج روباس، رئيس قسم الأنظمة الشخصية في HP في المنطقة وجنوب آسيا وتركيا: تشهد أساليب ممارسة الأعمال والمعيشة والترفيه تغيراً كبيراً، ولم تعد المكاتب هي المكان الوحيد للعمل، ما يعني الحاجة إلى أجهزة تدعم هذا النوع من أسلوب الحياة.

أضاف روباس، يحتاج أصحاب المهن الاحترافية إلى التنقل والتحرك بسرعة وبحرية؛ وذلك لتعزيز مستويات الكفاءة والإنتاجية، لذا يجب أن يتيح الكمبيوتر الشخصي حرية أكبر في الحركة، وأن يتكيف ويتحول وفقاً لطريقة ومكان عمل المحترفين بشكل خاص.

وتابع: روباس، يشهد سوق الإمارات حالياً استقراراً، بفعل تنامي الوعي تجاه الأجهزة متعددة الاستخدام، مشيراً إلى أن «إتش بي» قامت مؤخراً بطرح جهاز HP Elite Dragonfly في أسواق الإمارات لأول مرة؛ ليلبي احتياجات المستخدمين من خفة الوزن والمتانة والتحول بسهولة تامة من كمبيوتر محمول إلى لوحي، ما يحقق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، مع توفير أفضل أداء للأعمال عبر معالج Intel من الجيل الثامن، واستخدام الذكاء الاصطناعي.