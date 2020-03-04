1.9 مليار درهم لـ «توسعة مطار الشارقة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ممدوح صوان

قال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، إنه تم رفع التكلفة الإجمالية لتوسعة مطار الشارقة إلى نحو مليار، و900 مليون درهم لتغطية كل المتطلبات الأساسية للتوسعة.

أوضح المدفع خلال الحفل السنوي الذي تنظمه الهيئة، أنه منذ اعتماد مشروع توسعة مطار الشارقة عام 2017، تم على الفور البدء بالإجراءات التنفيذية، حيث تم تقسيم المشروع إلى مراحل عدة، تتضمن إنشاء مبانٍ جديدة، وإنشاء صالة القادمين، وتحديث الطرق المؤدية إلى المطار، عوضاً عن تحديث المبنى الحالي، وإضافة 15 موقفاً للطائرات، وإنشاء مبانٍ جديدة للخدمات، إضافة إلى العديد من التسهيلات التي تسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمطار لتصل إلى 20 مليون مسافر بحلول العام 2025، الأمر الذي استدعى أن وصلت نسب الإنجاز في المشروع حتى الآن إلى مستويات تجاوزت التوقعات، حيث بدأنا بالأعمال الإنشائية لمبنى الهندسة في أغسطس/‏ آب 2019 ومن المتوقع افتتاحه العام المقبل.

إنجازات عدة

وأضاف المدفع: «نجحت هيئة مطار الشارقة الدولي خلال العام 2019 في تحقيق العديد من الإنجازات التي ارتكزت على رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وحظيت كذلك بمتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، التي كانت الداعم الرئيسي لتحقيق التميّز، وحافزاً لتكاتف الجهود وللعمل بروح الفريق، الأمر الذي أسهم في إضافة المزيد من النجاحات إلى مسيرة المطار التي انطلقت قبل نحو تسعة عقود».

وأكد المدفع انه تم الانتهاء من بناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي، وتم العمل فيها في الربع الثاني من العام الماضي 2019، مشيراً إلى إنه تم توقيع عقد لإضافة 12 موقفاً للطائرات لتعويض المواقف التي سيتم إغلاقها خلال فترة إنشاء التوسعة، واعتمادها كتوسعة لساحة الطائرات عند اكتمال المشروع، ومن المتوقع الانتهاء منه في العام الجاري.

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مبان إضافية

وأشار رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي إلى أنه تم الانتهاء من بناء المباني الإضافية للخدمات في شهر نوفمبر/‏ تشرين الثاني 2019 والتي تتضمن مبنى لوحدة الكلاب البوليسية، ومبنى موظفي تحويل أمتعة المسافرين، ومبنى خاصاً بموظفي تنظيف الطائرات، إضافة إلى مستودعات الحقائب المفقودة، وأماكن لشحن المعدات الكهربائية، ومستودعات شركات الطيران.

وفي ما يخص منطقة الخدمات الفنية ونظام نقل واستلام الأمتعة، قال المدفع «يجري التقييم الفني والمالي للشركات المشاركة في المناقصة من قبل مدير المشروع «بارسونز» وشركة الاستشارات «ADPI»، وسيتم اختيار المقاول في مارس/‏ آذار الجاري، كما تم البدء بالأعمال الإنشائية لمشروع توسعة الجهة الشرقية لمبنى المسافرين الحالي في ديسمبر/‏ كانون الأول 2018 بمساحة إجمالية تقدر ب(2100) متر مربع مكون من طابقين، حيث يتكون من أربع بوابات للمغادرة، ومجهز بتسع مناطق انتظار للمسافرين، تشمل كل الخدمات والمرافق من محال تجارية، ودورات مياه، ومصليات، وسوق حرة. ومن المتوقع افتتاحه في الربع الثاني من العام الحالي.

وقام المدفع خلال الحفل بإطلاق جائزة مطار الشارقة للتميز التي أطلق عليها اسم «مطاري» التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التميز المؤسسي في الهيئة وتشجيع الابتكار وتطبيق أفضل الممارسات المؤسسية داخل بيئة العمل، وإبراز المواهب والكفاءات من الموظفين لتحقيق أعلى المعايير العالمية في التميز، وصولاً نحو التميز والريادة المؤسسية التي سيتم العمل بها في العام الحالي.

بيئة عمل محفزة

وأشاد الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، بجهود موظفي الهيئة، وتفانيهم في العمل على مدار العام، وتميزهم وإبداعاتهم للارتقاء بمستوى الأداء في الهيئة، وأعرب عن فخر هيئة مطار الشارقة الدولي بموظفيها، وبإمكاناتهم، وكفاءاتهم، وقدراتهم التي تعد العامل الرئيسي لتطوير العمل في المطار وتعزيز مكانته المرموقة محلياً، وإقليمياً، وعالمياً.

وأكد على أهمية توفير بيئة عمل محفزة ومشجعة على الإبداع والابتكار والتميز للموظفين وتنسيق الجهود بالشكل الصحيح، والعمل بروح الفريق الواحد، مشيراً إلى أن التقدير والتشجيع هما جزء من ثقافة الهيئة تجاه موظفيها.

وكانت هيئة مطار الشارقة الدولي نظمت، الثلاثاء، حفلها السنوي في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات لتكريم الموظفين المتميّزين والشركاء الاستراتيجيين والشركاء الإعلاميين تقديراً لجهودهم المتميّزة، واحتفاءً بإنجازات موظفيها التي أسهمت في تعزيز مكانة المطار الإقليمية والعالمية.

حضر الحفل الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة، وخالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، والشيخ عبد الله بن سلطان آل ثاني، مدير دائرة الطيران المدني في الشارقة، وسلطان بن بطي المهيري، أمين عام المجلس التنفيذي في الشارقة، وعدد من مديري الدوائر في إمارة الشارقة، وممثلي الشركاء الاستراتيجيين، ومدريري الإدارات، ورؤساء الأقسام، وموظفي الهيئة، إضافة إلى الإعلاميين الذين تلقوا الشكر لدورهم الفعّال في إبراز نجاحات الهيئة.

واستكمل الحفل فقراته بتكريم الموظفين المتميزين في عدد من الإدارات والأقسام في الهيئة، إضافة إلى تكريم الشركاء الاستراتيجيين، كما تم تكريم الشركاء الإعلاميين من مختلف المؤسسات الإعلامية في الدولة.