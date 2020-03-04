«الخشبـة».. مدرسـة تثقـّف العـين فكريـاً

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شهد كل من معهد الشارقة للفنون المسرحية، وقصر الثقافة، الاثنين، تقديم 3 عروض مسرحية ضمن النسخة الثلاثين من مهرجان أيام الشارقة المسرحية، وهي: «لير ملك النحاتين»، وهو من عروض مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة في دورته التاسعة، تأليف حسن يوسف وإخراج سعيد الهرش، و«أين عقلي يا قلب»، لفرقة جمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح، تأليف عثمان الشطي، وإخراج أحمد الأنصاري، فيما جاء العرض الثالث بعنوان «حارس النور»، تأليف عبد الله صالح الرميثي، ومعالجة وسينوغرافيا وإخراج علي جمال.

عرض «لير ملك النحاتين»، مقتبس من رائعة شكسبير «الملك لير»، ويتناول حكاية غرائبية لنحات يقضي حياته في صناعة التماثيل والدمى ويعيش معها ويتحدث إليها معتزلا الناس بسبب خيبات كثيرة تعرض لها في حياته كنحات، فهو يحدث تلك الدمى عن موهبته العالية في صناعة التماثيل، رغم أن الناس لا يعترفون له بموهبته تلك، فكان يخاطب الدمى قائلا: «أعمال النحت فن يحتاج إلى حرفية عالية، أعمالي تدرس في أكبر الجامعات»، وبالطبع لم يكن ذلك الأمر صحيحا، بل أن لير اتخذ من إحدى الدمى حبيبة له، فكان يقول لبقية التماثيل: «أنا لست بمجنون، فهذه هي حبيبتي «كروليه»، وهي كانت الحياة والمستقبل، وكنا نأكل معاً الفواكه».

بل وظن لير أنه أصبح ملكا على هذه التماثيل فكان، كشأن الطغاة، يقوم بممارسة ديكتاتوريته وبطشه عليها، فالقصة تتناول بصورة أساسية صورة الطاغية، وتلك القضية هي التي تربط هذا النص بمسرحية شكسبير الأصلية «الملك لير». فتلك المسرحية الخالدة كانت قد نصبت محاكمة نقدية قاسية على حكام أوروبا، وهذا ما استند عليه نص الهرش.

فوضى

ولعل المعالجة التي قدمها المخرج سعيد الهرش، قد اعتمدت على بعض التقنيات المسرحية مع الاستعانة بديكور واقعي يعبر عن المكان الذي يعيش فيه النحات والذي تكثر فيه الدمى بطريقة غير منظمة، حيث الفوضى الشديدة التي تعم كل أجزاء المكان، فالتماثيل موضوعة بشكل مهمل، وهذا ما نجح فيه المخرج، كما أنه استطاع أن يمرر تلك العوالم عن طريق الحوارات والمنولوجات بين الدمى والنحات، لكن العرض كان فقيرا بعض الشيء من حيث الاشتغالات المسرحية المتعددة وتقنيات المسرح، خاصة الإضاءة التي لم يتم التعامل معها بصورة جيدة، و بذل الممثلون جهدا في التواصل مع بعضهم البعض ومع الجمهور، إلا أن الاشتغال على تقنية الصوت لم يكن في المستوى المطلوب، الأمر الذي حال دون وصول الكثير من الحوارات، لكن تم توظيف الموسيقى بصورة جيدة، وعلى الرغم من أن العرض قد حاز الجائزة الأولى في الدورة التاسعة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة؛ لكن مخرج العرض لم يبذل مجهودا إضافيا في تطوير العمل.

تناقضات

العرض الثاني «أين عقلي يا قلب»، وهو عبارة عن لعبة ذهنية، تدور فكرتها حول الصراع القائم والدائم بين العقل والقلب، فلئن كان القلب يمثل المشاعر المنطلقة الجارفة؛ فإن العقل يمثل جانب المنطق، فهو المحرك للإنسان وقراراته، والعمل حاول أن يجيب عن سؤال: ماذا يمكن أن يحدث إذا اختلطت المشاعر وأصبح القلب يفكر بالمنطق والعقل يتخصص في المشاعر؟، ما هي التناقضات التي من الممكن أن يلجأ إليها أحدهما؟، وطرحت المسرحية فكرة خيالية حيث يتم بيع العقل والقلب في السوق لمن يحتاجون إليهما، ومن جانب آخر قدم العرض لعبة الحواس جميعها، فالشابة الصماء في المسرحية، لم تكن تريد قلبا ولا عقلا بل كانت بحاجة إلى حاسة السمع، إلى أذن تعمل بشكل جيد فتلك هي مأساتها في الدنيا، فهي ترى الناس يحركون شفاههم دون أن تدري ماذا يقولون، أما المهرج فهو الآخر كان بحاجة إلى يد بدلا عن تلك التي بترت، حتى يستطيع أن يمارس عمله وموهبته في السيرك، أما الأم فكانت تريد عقلا لابنها المجنون، ولكن الابن لم يكن يرغب في أي عقل، بل كان يردد بصوت عال أن بعض العقول فارغة لا يريدها، وكان ينطق بالحكمة.

فكرة العرض بالفعل كانت جيدة وربما غير مطروقة بشكل كبير، حيث إن الصراع بين منظومتي العقل والقلب هي التي تسيطر وتتحكم في المجتمع، ونجح المخرج في إيجاد حلول إخراجية مميزة خاصة على مستوى الأزياء التي جسد من خلالها شخصية القلب والعقل، وكذلك الديكور وعناصر السينوغرافيا، فالإضاءة كانت مميزة إلى حد كبير، وتم توظيف كوميديا لطيفة لتمرير ثقل العرض الذي احتشد بالمشاهد الإنسانية العاطفية المؤثرة، وكان للحوار الوجداني الإنساني دور في إيصال فكرة العرض إلى الجمهور، ولعل الأداء التمثيلي كان واحداً من العناصر التي أسهمت في تقديم تفاصيل عرض جيد للجمهور، فالعمل في مجمله كان إنسانياً بامتياز وخاطب بشكل مباشر قضايا الإنسان ومشاكله المعاصرة.

وقد وجد العرض في الندوة التطبيقية والتي أدارها جاسم البطشي «سلطنة عمان» ردود فعل واسعة، وأوضح عبد الناصر خلاف «الجزائر»، أن الفكرة جاءت معبرة حيث إن الإعاقة التي طرحها العرض إنما هي إعاقة رمزية ذات دلالات متعددة، غير أن رسم شخصية «الطفل المجنون»، كان مبالغاً فيه حيث كانت الحوارات فلسفية لا تتناسب مع الشخصية. فيما ذكر محمد سيد أحمد «السودان»، أن الحوار جاء فاقدا للتواصل، ولفت إلى أن العرض ظلم النص، كما جاءت الأزياء مباشرة وعبرت عن صورة قلب ودماء وعقل، غير أن صورة العقل لم يعبر عنها جيداً حيث إن الصورة كانت للدماغ وليس العقل، فكان من المفترض أن تكون هنالك صورة رمزية توحي بالعقل. فيما ذكر د. حسن خليل «مصر»، أن تجارب المسرح الرمزية والسيكولوجية جيدة وممتعة، وأن العرض قد عبر عن بداية جيدة في هذا المجال.

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قيم خالدة

العرض الثالث «حارس النور»، يحكي قصة حارس المدرسة «مبخوت»، الذي جسد شخصيته الفنان القدير عبد الله صالح، وهو الشخص الذي ارتبط بالمدرسة في الفريج القديم ارتباطاً وجدانياً وعايش كل مراحلها وتواريخها وقصصها، فكان أن انتمى إليها بصورة عاطفية، فقد كانت المدرسة هي كل شيء بالنسبة إليه، ولم يكن يظن في نفسه مجرد حارس للمدرسة، بل لقيمها ورسالتها التعليمية والتربوية، فهو حارس النور، لكن المدرسة في تقلباتها تأتي بمدير شاب تخرج فيها، فيعمل على فرض هيمنته وإرادته بصورة ديكتاتورية، ودون مراعاة لأي شيء، يقوم هذا المدير بطرد الأستاذ الرئيسي في المدرسة والذي شهد بداياتها التأسيسية، وتخرج على يديه جميع طلابها ومن ضمنهم هذا المدير المتعجرف، وهذا الموقف حز في نفس حارس المدرسة الذي أعرب عن احتجاجه على طرد المعلم، فما كان من المدير إلا أن قام بطرده هو الآخر، ليدخل الحارس في حالة نفسية سيئة خاصة أن المدرسة كانت بيته ووطنه وعالمه الذي لم يتوقع أن يغادره بتلك الطريقة المهينة على يد أحد أبنائها الذين تعلموا فيها.

نجح المخرج في صنع عدد من العوالم المتعلقة بالمدرسة، وبعض القصص والحكايات إلى جانب الحكاية الرئيسية، فهنالك قصة الحب العظيم الذي ربط حارس المدرسة بإحدى فتيات الفريج، وهي العلاقة التي كان يعترض عليها والد الفتاة الذي كان يطلب منه أن يترك عمله ويمارس آخر يدر عليه دخلاً معقولاً، وهو الأمر الذي كان يرفضه مبخوت باستمرار، وكذلك هنالك قصة شقيق مبخوت الذي يتعرض لهزات وأزمات نفسية عميقة، وكان يلجأ دائما إلى مبخوت ليروح عنه.

شخصية مبخوت كانت هي الرئيسية في المسرحية والتي نهض عليها السرد، وهي من الشخصيات الملهمة والموجودة في كثير من المدارس والمؤسسات التعليمية، وقد نجح عبد الله صالح في تجسيد الدور بصورة رائعة تفاعل معها الجمهور كثيرا، بل وكان الأداء التمثيلي مميزا من قبل كل الممثلين الذين قدموا أدوارا منضبطة ورائعة وصنعوا تواصلا حيا فيما بينهم، وكذلك مع جمهور العرض.

الحلول الإخراجية التي لجأ إليها مخرج العرض علي جمال، كانت في غاية الحرفية، وعبر الاستفادة من كافة عناصر المسرح استطاع أن يقدم تفاصيل عمل مميز سيرسخ في أذهان الجمهور كثيرا، خاصة على مستوى توظيف السينوغرافيا والحوارات والإضاءة، حيث عمد إلى صناعة تشكيلات لافتة مثل فكرة الخيمة، والأنوار التي تبعث من خلال ثقوبها، والتي عبرت عن العلم وأهميته، وحجم النور الذي تصنعه في الإنسان، وكان اللافت، ذلك المصباح الذي ظل يحمله مبخوت على الدوام في رمزية ودلالة عالية تشير إلى علاقة المصباح بالتعليم.

جماليات

تبارى النقاد في الندوة التطبيقية التي أدارها جمال صقر «البحرين» في تحليل العرض على مستوى القصة والإخراج والأداء التمثيلي، وذكر المخرج عبد الناصر الزاير «الكويت»، أن العمل جاء جيداً بسينوغرافيا مميزة، حيث استغل المخرج الفراغ المسرحي بشكل جميل، ولفت انتباه المتفرج الذي وجد نفسه وكانه أمام صورة تلفزيونية، وكان هنالك انضباط في العمل، حيث لم تكن هناك حركة غير مبررة في العرض، وقام المخرج بتشكيل تكوينات جميلة بحيث لا تحتاج إلى حركة أفقية، كما أن الجانب الموسيقي جاء جميلا، وكذلك استخدام الأزياء الأمر الذي أعطى دلالات واضحة أثرت العرض وشكلت معالم صورة بصرية جميلة.

وذكر ناصر الزعبي «الأردن»، أن العمل قدم لحظات جمالية مشبعة بالشغف، وتفاصيل فرجة نجحت في تكوين منظر جمالي متكامل، وجاءت السينوغرافيا موضوعة بعناية مع حركة تمثيلية مميزة، وكل تلك الأشياء أسهمت بصورة فاعلة وكبيرة في تقديم عرض مسرحي متكامل، كما أن العرض تناول بعض المفاهيم الفكرية مثل الأصالة والحرية.

وتوقف محمد البلهيسي «المغرب» عند فكرة العرض وانحيازه العميق والكبير للمعلم، ورأى أن العمل قد سار على خطين أظهرا قيمة العلم والمتعلم، كما ان ضبط الغناء الجماعي والحوار الثنائي جعل الجمهور يعيش لحظات من المتعة.