شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة السودانية تؤكد عدم تسجيل أية إصابات بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكدت وزارة الصحة السودانية، عدم تسجيل أية إصابات بفيروس كورونا، موضحة أنها تتابع الموقف الصحي بصورة مكثفة ومستدامة عبر جميع قنواتها منذ الإعلان عن ظهور الفيروس بالصين.

وأهابت وزارة الصحة السودانية، بجميع المواطنين عدم الاستحابة للشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أنها ستبدأ في الإعلان بشكل دوري عن حالة البلاد الصحية، عبر كل المنابر الإعلامية.

وكانت وزارة الخارجية السودانية أعلنت اليوم بدء عملية إجلاء الطلاب السودانيين من ووهان الصينية، بؤرة انتشار فيروس كورونا، إلى دولة الإمارات، معربة عن شكرها للسلطات الاماراتية.

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