شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة السودانية تؤكد عدم تسجيل أية إصابات بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكدت وزارة الصحة السودانية، عدم تسجيل أية إصابات بفيروس كورونا، موضحة أنها تتابع الموقف الصحي بصورة مكثفة ومستدامة عبر جميع قنواتها منذ الإعلان عن ظهور الفيروس بالصين.
وأهابت وزارة الصحة السودانية، بجميع المواطنين عدم الاستحابة للشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أنها ستبدأ في الإعلان بشكل دوري عن حالة البلاد الصحية، عبر كل المنابر الإعلامية.
وكانت وزارة الخارجية السودانية أعلنت اليوم بدء عملية إجلاء الطلاب السودانيين من ووهان الصينية، بؤرة انتشار فيروس كورونا، إلى دولة الإمارات، معربة عن شكرها للسلطات الاماراتية.
وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس ادهانوم، إن فيروس (كورونا) هو فيروس بصفات فريدة ، وأن هناك فرقا بينه وبين الإنفلونزا، حيث لاينتشر بنفس الطريقة، مؤكدا أنه لا يمكن علاج الفيروس بنفس الطريقة التي تعالج بها الإنفلونزا.
وأضاف أدهانوم - في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، في جنيف- أن (كورونا) يتسبب في مرض حاد أكثر من إنفلونزا، وإن كان ينتشر بشكل أقل فعالية عنها، وأوضح أنه وعلى المستوى العالمي فإن حوالي 3.4 % من حالات الإصابة بـ (كورونا) توفوا مقارنة بعدد أقل بكثير ممن توفوا جراء الإنفلونزا الموسمية.
وأشار إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) عالميا بلغ أكثر من 90 ألف حالة، و3110 حالات وفاة، وأن عدد الإصابات بالفيروس خارج الصين بلغ 1848 حالة، و80% في ثلاث دول فقط هي (كوريا وإيطاليا وإيران)، لافتا إلى أن 12 دولة جديدة أعلنت عن حالات إصابة، بينما 21 دولة لم تبلغ عن أية حالات إصابة .
وأضاف أن المنظمة على اتصال مع الشركات والمصانع المنتجة لمعدات الوقاية والحماية، خاصة وأن الإمدادات تنضب بسرعة وبهدف ضمان توفير تلك الأدوات والمعدات.
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