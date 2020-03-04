شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انعقاد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى فى دورته العادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس جامعة الدول العربية، غدا الأربعاء، اجتماع الدورة العادية 153 على مستوى وزراء الخارجية العرب، والذى يعقد كل عام في هذا التوقيت، تحضيرا للقمة العربية المقبلة والتى تستضيفها الجزائر.

ووفقا لبيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية عن مواعيد الأمين العام غدا، حيث يبدأ أبو الغيط لقاءاته الساعة 08:45 صباحا بلقاء نور الدين الري، وزير الشئون الخارجية بالجمهورية التونسية. وفى الساعة 09:30 يلتقى أبو الغيط، محمد الطاهر سيالة، وزير الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا، وفى الساعة 0:15 يلتقى الأمين العام الدكتورمحمد علي الحكيم، وزير خارجية جمهورية العراق.

وفى تمام الساعة 11:00، يبدأ الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، بعدها، وفى الساعة 12:30 تبدأ الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية 153 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وانطلقت أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، أمس الاثنين، برئاسة سلطنة عمان خلفا لجمهورية العراق التي ترأست اعمال الدورة الماضية الـ 152.

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وجرى خلال الاجتماع ، التباحث في مختلف البنود ومشاريع القرارات التي يتضمنها جدول أعمال الدورة 153، قبيل عرضها على اجتماع مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، وكان في مقدمة المباحثات القضية الفلسطينية ومستجداتها، فضلا عن الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن والعراق.

جدير بالذكر أن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، أعلن الأسبوع الماضى، تأجيل انعقاد القمة العربية في دورتها لهذا العام والتي تستضيفها الجزائر، لوقت أخر من العام الجارى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.