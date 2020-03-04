شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول كويتى: نتائج عينة المصرى المشتبه في إصابته ب"كورونا" جاءت سلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد المتحدث باسم وزارة الأشغال الكويتية عبدالله العجمي، أن الفحوصات التي أجريت على الموظف المصري الذي يعمل بالوزارة أمس، أثبتت عدم إصابته بفيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19).

وأوضح العجمي - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء - أن الفحوصات المخبرية، أكدت أن الموظف المصري يعاني فقط من نزلة برد عادية.

وكان عدد من موظفي وزارة الأشغال الكويتية، قد أبلغوا أمس وزارة الصحة الكويتية، بوجود اشتباه في حالة إصابة بفيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19)، لموظف مصري سقط مشغيا عليه خلال العمل، ولوحظ ارتفاع درجة حرارته.

وقامت وزارة الصحة الكويتية على الفور بارسال سيارة إسعاف مجهزة بعزل، وحجز المصري المشار اليه، للتأكد من مدى إصابته بالفيروس من عدمه.

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كما أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني، اليوم الثلاثاء، تعميما لجميع المسافرين الوافدين القادمين من الفلبين والهند، وبنجلاديش ومصر وسوريا وأذربيجان وتركيا وسيريلانكا وجورجيا ولبنان، إجراء فحص طبى «شهادة PCR،« يؤكد خلوهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) قبل دخلوهم اللبلاد.

وشددت الادارة ان يكون إجراء الفحص صادر من مراكز صحية معتمدة من قبل سفارة الكويت، مضيفة انه حال عدم وجود سفارة كويتية فى هذه الدول يجب اعتمادها من قبل السلطات الصحية فى هذه الدول، وذكرت ان التعميم سيطبق من 8 مارس الجارى مبينة أنه فى حال عدم حمل شهادة خلو من الفيروس أعلاه فإن الراكب يمنع من دخول الكويت ويرحل على نفس خطوط الطيران الناقلة دون تحمل الدولة أية تكاليف مالية وتغرم شركة الطيران المخالفة لهذا التعميم.

وقالت إنه يستثنى من التعميم أعلاه المواطنون الكويتيون إذ ستطبق عليهم اجراءات الفحص المعمول بها فى مطارالكويت الدولى من قبل السلطات الصحية الكويتية.