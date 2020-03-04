مسؤول أممي يشيد بخدمات تركيا المقدمة للنازحين بعفرين السورية‎

نيويورك/محمد طارق/الخليج 365

أشاد مسؤول أممي رفيع المستوي، الثلاثاء، بالخدمات المقدمة من قبل تركيا لمئات الآلاف من السوريين في عفرين التابعة لمحافظة حلب شمال غربي سوريا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده "كيفن كينيدي" المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأوضح المنسق الإقليمي أن "مئات الآلاف من النازحين في عفرين يحصلون على خدمات جيدة من قبل السلطات التركية ونحن لا نتواجد هناك بعد ونأمل في القريب العاجل جدا أن تتاح لنا فرصة الإطلاع على أوضاعهم على الأرض".

وحول الأوضاع الإنسانية في إدلب، أضاف: "نقوم حاليا بعملية إنسانية هائلة عبر الحدود التركية لإيصال المساعدات الطارئة للمدنيين في إدلب لكن الطريق مازال طويلا أمامنا لتغطية الحاجات الملحة للمدنيين في تلك المحافظة السورية".

وتابع: "أجرت 6 منظمات أممية أمس بالتعاون مع الهلال الأحمر التركي ومنظمات المجتمع المدني عملية إنسانية هائلة عبر الحدود التركية وتمكنا من زيارة مخيمات للنازحين، بعضهم تشرد أكثر من 20 مرة خلال السنوات الماضية، على عمق 7 كيلومترات داخل الآراض السورية".

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وأشار المنسق الأممي إلى أن "الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية لديها الآن نحو 6 آلاف شخص يعملون في مجال توزيع المساعدات على الأرض في سوريا، لكننا بحاجة إلى 2000 آخرين لإتمام المهمة الحالية التي نستهدف بها الوصول إلى أكثر من 1.5 مليون شخص موزعين على نحو 531 مخيما داخل سوريا".

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شنّ هجماتها على المنطقة.

وأدت الهجمات إلى مقتل أكثر من 1800 مدني، ونزوح أكثر من مليون و942 ألف آخرين، إلى مناطق هادئة نسبياً أو قريبة من الحدود التركية، منذ كانون الثاني/يناير 2019. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.