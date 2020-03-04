أنقرة: تحييد 299 عنصراً للنظام السوري إثر استشهاد جندي تركي

أنقرة / الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 299 عنصرًا للنظام السوري بإدلب، في إطار عملية "درع الربيع".

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، أشارت فيه إلى استشهاد جندي تركي وإصابة 9 آخرين، إثر استهدافهم من قِبل قوات النظام السوري في منطقة "درع الربيع" بإدلب.

وأوضح البيان أنه "تم الرد بالمثل على الفور، وما زال الرد مستمرا، نتمنى الرحمة لشهيدنا، ونتقدم بالتعازي لأسرته وللقوات المسلحة التركية، ولكافة أبناء شعبنا، راجين الشفاء العاجل للجرحى".

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وأكدت الوزارة "أننا لم نترك دماء أيا من شهدائنا تذهب سدى في أي وقت من الأوقات، ولن نتركها بعد الآن".

وأردف: "حسب المعلومات التي جمعناها من مصادر عدة بالمنطقة، فقد تم تدمير 9 دبابات، ومدفعيتين، و6 راجمات صواريخ، وعربتين عسكريتين، فضلا عن تحييد 299 عنصرا".

وتواصل تركيا تنفيذ عملية "درع الربيع" العسكرية، ضد قوات النظام السوري في إدلب، ردا على اعتدائها على القوات التركية، في 27 فبراير/شباط الماضي، ما أدى لاستشهاد 34 جنديًا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.