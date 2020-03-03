دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية صور تسجل زيارة سفير الإمارات لمنزل الشيخ عادل الكلباني زار سفير دولة الإمارات لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان، اليوم الثلاثاء الشيخ عادل الكلباني في منزله. وقال الشيخ الكلباني -عبر حسابه بموقع«تويتر»- إنه سعيد بهذه الزيارة التشريفية من السفير لمنزله المتواضع. وعبّر «الكلباني» عن شكره واعتزازه بزيارة، سفير دولة الإمارات لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان، التي وصفها بـ«الكريمة». Advertisements اقرأ أيضًا: الكلباني: هذا ما فعلته دعوة عجوز بزوجتي السورية بالفيديو.. الكلباني يكشف حقيقة الـ39 مليونًا: أنا من أفقر رجال الدين

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