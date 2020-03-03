الرئيس الأفغاني يثني على دور قطر في اتفاق واشنطن ـ طالبان

الدوحة / الخليج 365

أثنى الرئيس الأفغاني، محمد أشرف غني، الثلاثاء، على دور قطر، في التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة "طالبان" الأفغانية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه تميم بن حمد آل ثاني بالرئيس الأفغاني، حسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).



وجرى خلال الاتصال "مناقشة آخر تطورات الأوضاع في أفغانستان، وبالأخص فيما يتعلق باتفاق إحلال السلام الذي تم توقيعه مؤخرا في الدوحة بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان".



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وأكد أمير قطر استمرار بلاده في "بذل الجهود التي من شأنها المساعدة في إجراء الحوار بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، للتوصل لاتفاق سلام آخر بين الطرفين يؤدي إلى استتباب الأمن والاستقرار في أفغانستان".

وتعاني أفغانستان من حرب مستمرة منذ أكتوبر/ تشرين أول 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي تقوده واشنطن، بحكم "طالبان"، لارتباطها بتنظيم "القاعدة"، الذي تبنى هجمات في الولايات المتحدة، يوم 11 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه.

ورعت الدوحة، منذ العام الماضي، جولات تفاوض بين واشنطن و"طالبان" حتى تكللت بتوقيع الاتفاق.

وبموجب الاتفاق، الذي وقع السبت بالدوحة، ستسحب واشنطن جنودها تدريجيًا من أفغانستان، مقابل ضمانات أمنية من "طالبان"، وتعهّد الطرفان بعقد محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.