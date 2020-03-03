استشهاد جندي تركي في هجوم بإدلب

إدلب/سراب أوزار/الخليج 365

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، استشهاد جندي إثر هجوم في إدلب شمال غربي سوريا.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين، الثلاثاء، عقب انتهاء جلسة مغلقة بالبرلمان، حول الهجوم الغادر لقوات النظام السوري على الجنود الأتراك في إدلب.

وفي معرض رده على سؤال حول أنباء عن تعرض عناصر من الجيش التركي لهجوم، قال أكار: "استشهد أحد جنودنا"، دون مزيد من التفاصيل.

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وبخصوص الجلسة المغلقة، أوضح: "أعتبر الجلسة مفيدة.. شرحنا ما جرى في الميدان، وأجبنا على الأسئلة".

وتواصل تركيا تنفيذ عملية "درع الربيع" العسكرية، ضد قوات النظام السوري في إدلب، ردا على اعتدائها على القوات التركية، في 27 فبراير/ شباط الماضي، ما أدى لاستشهاد 34 جنديًا.

والإثنين، أعلن أكار، تحييد 2557 عنصرا للنظام السوري في إطار عملية "درع الربيع"، بجانب تدمير مقاتلتين و8 مروحيات وطائرتين مسيرتين و135 دبابة و5 منصات دفاع جوي، و16 مضاد طيران، و77 عربة مدرعة، و9 مستودعات ذخيرة.

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