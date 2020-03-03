أذربيجان وقبرص التركية تدعمان عملية "درع الربيع"

هطاي/لالة قره كوز/الخليج 365

أعربت أذربيجان وجمهورية شمال قبرص التركية، عن دعمهما لعملية "درع الربيع" التي أطلقتها تركيا في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وفي كلمة خلال زيارته بلدية ولاية هطاي (جنوب)، قال السفير الأذري لدى أنقرة، هزار إبراهيم، "أردنا القدوم إلى هطاي وإظهار تضامننا مع تركيا".

وأضاف: "لأننا (شعب) واحد، سنتحدث إلى الجميع عن وحدتنا. مثلما وقفتم إلى جانبنا دائما، نقف إلى جانبكم".

ودعا إبراهيم، بالرحمة للجنود الذين استشهدوا في إدلب وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

وفي تصريح له في ولاية قيصري التركية التي يزورها، تطرق رئيس وزراء قبرص التركية، أرسين تتار، إلى عملية "درع الربيع".

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وقال تتار: "من أجل السلام والاستقرار في المنطقة وجمهورية قبرص التركية، ينبغي أن تكون تركيا قوية".

وأضاف: "صلواتنا مع الجنود الأتراك وندين الهجوم الذي استهدفهم بإدلب. ما يهمنا هو أمن تركيا وسلامة الأمة التركية".

وتابع تتار: "تلقينا ببالغ الحزن نبأ استشهاد الجنود الأتراك، نقدم التعازي للأمة التركية ونتمنى الرحمة لشهدائنا".

وتواصل تركيا تنفيذ عملية "درع الربيع" العسكرية، ضد قوات النظام السوري في إدلب، ردا على اعتدائها على القوات التركية، في 27 فبراير/شباط الماضي، ما أدى لاستشهاد 34 جنديًا.

والإثنين، أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، تحييد 2557 عنصرا للنظام السوري في إطار عملية "درع الربيع"، بجانب تدمير مقاتلتين و8 مروحيات وطائرتين مسيرتين و135 دبابة و5 منصات دفاع جوي، و16 مضاد طيران، و77 عربة مدرعة، و9 مستودعات ذخيرة.





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