"كورونا".. الإمارات تبدأ عطلة المدارس قبل موعدها الرسمي

الخليج 365

قررت وزارة التربية والتعليم في الإمارات، الثلاثاء، تبكير بداية عطلة الربيع لطلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، لتبدأ الأحد المقبل، ولمدة أربعة أسابيع، ضمن جهود وقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وقالت الوزارة، في بيان، إنه سيتم تقديم عطلة الربيع لطلبة المدارس، التي كان مقررًا البدء بها في 29 مارس/ آذار الجاري حتى 12 أبريل/ نيسان المقبل، لتبدأ الأحد المقبل، وفق الوكالة الإماراتية الرسمية للأنباء (وام).

وأضافت أنه سيتم العمل بمبادرة التعلم عن بعد، في الأسبوعين الأخيرين من الإجازة (4 أسابيع)، لضمان استمرارية العملية التعليمية في المنزل، ودون المساس بعدد أيام الدراسة.

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وشددت الوزارة على أن قرارها يصب في مصلحة الطلبة، ويأتي كخطوة استباقية تتماشى مع المستجدات الخاصة بمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية.

وارتفع عدد المصابين بالفيروس في الإمارات إلى 27، بإعلان وزارة الصحة، الثلاثاء، تسجيل 6 إصابات جديدة، لشخصين من روسيا ومثلهما من إيطاليا وشخص من ألمانيا والأخير من كولومبيا.

وظهر الفيروس، لأول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر في 78 دولة، حتى مساء الإثنين، مسببًا 3044 حالة وفاة، وأكثر من 89 ألف إصابة، وفق إحصاء للأناضول استنادًا إلى إعلانات رسمية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي أثار حالة رعب تسود العالم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.