البرلمان التركي يُنهي جلسة مغلقة حول إدلب

البرلمان التركي/ الخليج 365 انتهى البرلمان التركي من عقد جلسته المغلقة الخاصة، الثلاثاء، حول الهجوم الغادر لقوات النظام السوري على الجنود الأتراك في إدلب. وترأس الجلسة رئيس البرلمان مصطفى شنطوب، واستمرت لنحو 6 ساعات ونصف. Advertisements كما تناول النواب خلال الجلسة آخر التطورات الإقليمية في المنطقة. ويعقد البرلمان جلسة أخرى، الأربعاء، في الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي.

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