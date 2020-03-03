بعد توقف 24 ساعة.. استئناف الرحلات بمطار معيتيقة بطرابلس

طرابلس/ الخليج 365

أعادت إدارة مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس، الثلاثاء، فتح المجال الجوي للمطار بعد استهدافه من قبل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وذكرت قناة "ليبيا بانوراما" المحلية، عبر موقعها الرسمي، أن الملاحة الجوية بالمطار عادت إلى طبيعتها بعد أن توقفت الإثنين، جراء استهدافها من قبل قوات حفتر بصواريخ غراد.

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ومساء الإثنين، أعلنت إدارة المطار، توقف الملاحة الجوية بالمطار بعد استهداف مليشيات حفتر له بصواريخ غراد.

جاء ذلك في بيان مقتضب، نشرته إدارة المطار على صفحتها بموقع "فيسبوك".

وعُلقت رحلات في المطار الدولي عدة مرات خلال فبراير/شباط الماضي، بسبب هجمات متكررة يقودها حفتر، على أرض المطار ومناطق محيطة.

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