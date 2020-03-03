غراهام يشيد بجهود تركيا في الوقوف بجانب سكان إدلب

واشنطن / الخليج 365

أشاد السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، الثلاثاء، بجهود تركيا في الوقوف بجانب السكان في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

وكتب غراهام، في تغريدة، "نقدر بشدة ما تفعله تركيا للوقوف بجانب سكان إدلب".

وأضاف "حان الوقت ليعلن العالم أجمع بما فيه الولايات المتحدة، فرض منطقة حظر طيران فوق إدلب قبل تصاعد الأزمة الإنسانية".

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وأكد غراهام أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبشار الأسد يتصرفان كـ"مجرمي حرب".

وتابع: "هناك أمر واحد تعلمته من سوريا: تجاهل المشكلة يجعلها دائما أكثر سوءا".

وفي الفترة الأخيرة، كثف النظام السوري والإرهابيين المدعومين من إيران وبدعم جوي من روسيا، الهجوم على إدلب، "منطقة خفض التصعيد" الأخيرة.

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