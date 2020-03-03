العراق.. ارتفاع مصابي "كورونا" إلى 32

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 32.

وأوضحت الصحة في بيان أنه "تم تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا؛ واحدة في بغداد واثنتان في واسط (وسط) ورابعة في محافظة النجف (جنوب) والحالة الخامسة في كربلاء (وسط)".

وأضافت: "تجري المتابعة لحالتهم الصحية واتخاذ كافة الإجراءات حسب اللوائح الصحية الدولية".

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ويرتفع بذلك عدد مصابي "كورونا" في العراق إلى 32 منذ ظهور أول حالة في 24 فبراير/شباط الماضي.

ومؤخرا اتخذ العراق، جملة إجراءات؛ للحد من تفشي "كورونا"، من بينها تعليق مؤقت للدراسة في الجامعات والمدارس وإغلاق مراكز التجمع العامة، ومنع سفر المواطنين إلى عدة دول بينها الصين، وإيران.

وظهر الفيروس، لأول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر لاحقا في 77 دولة، بينها 13 دولة عربية، ما تسبب في حالة رعب تسود العالم أجمع.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس القاتل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.