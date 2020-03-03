«الرباط الثاني» ينهي موسم عطيف

صحيفة الخليج الالكترونية يغيب الدولي عبدالله عطيف لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، عن الملاعب إلى نهاية الموسم الجاري، بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية خلال مسيرته.

وتعرض عطيف إلى للإصابة خلال مواجهة أزرق الرياض أمام مضيفه شباب الأهلي الإماراتي في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2020 في دبي، وغادر على إثرها الملعب بعد 16 دقيقة مستنداً على «عكازين» ليغادر بعدها إلى إسبانيا لإجراء عملية منظار على موضع إصابته في الركبة على يد الطبيب رامون كوجات الذي أكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وتعد هذه المرة الثانية التي يتعرض فيها عطيف لإصابة الرباط حيث تعرض لها في المرة الأولى موسم 2015 أمام التعاون وغاب على إثرها عن الملاعب فترة طويلة.

وبحسب الحساب الرسمي للنادي العاصمي في تويتر، أجرى عطيف إجرا تعويض الرباط في العملية ذاتها تحت إشراف الطبيب رامون كوجات.

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