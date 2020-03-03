«كورونا» يحرم برشلونة من جمهوره أمام نابولي

صحيفة الخليج الالكترونية أوصت وزارة الصحة الإسبانية بلعب مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي أمام الفرق الإيطالية، من دون جمهور، بعد انتشار فيروس “كورونا” في إيطاليا.

وأكدت إذاعة “أوندا سيرو” الإسبانية، الثلاثاء، أن مباراة برشلونة ونابولي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا قد تقام بدون جمهور، في ضربة قوية للنادي الكتالوني.

كذلك من المتوقع لعب مباراة فالنسيا وأتالانتا أيضاً في الميستايا بدون جمهور، بالإضافة إلى لقاء خيتافي وإنتر ميلان في الدوري الأوروبي.

يذكر أن فيروس “كورونا” انتشر بقوة في المدن والبلدات الإيطالية، لذلك قرر الاتحاد الإيطالي مؤخراً تأجيل عدد من المباريات لمواجهة الخطر القادم.

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