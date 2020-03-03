الأهلي يكثف التحضيرات لمواجهة الفيحاء

صحيفة الخليج الالكترونية

أدى الأهلي مساء اليوم الثلاثاء، تدريبه بقيادة المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، استعداداً لمواجهة الفريق أمام الفيحاء في جدة يوم الجمعة المقبلة في الجولة الـ 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي السياق، ناشد المشرف العام لكرة القدم في النادي الأهلي الأمير منصور بن مشعل، جماهير النادي للحضور وتشجيع الفريق في مباراته المقبلة، من أجل مؤازرة اللاعبين لتحقيق الانتصارات.