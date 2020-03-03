شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: لم نسجل خلال 24 ساعة الماضية أي إصابة جديدة بـ «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة أنه لم يتم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تسجيل أي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في المملكة. Advertisements وأوصحت الوزارة أن العدد الإجمالي للحالات حول العالم بلغ (90948) شخص معظمهم في الصين، تعافى منهم(47995) حالة. ودعت وزارة الصحة الجميع إلى أخذ المعلومة من المصادر الرسمية، والتواصل مع خدمة (@SaudiMOH937) في حال وجود استفسار عن الفيروس.

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