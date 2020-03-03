دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع إعلان تشويقي جديد يستعرض مواصفات الشاشة لساعة Oppo الذكية ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت شركة Oppo مجموعة جديدة من الإعلانات التشويقية التي تسلط الضوء على تصميم ساعتها الذكية القادمة، وتكشف بشكل خاص عن مواصفات الشاشة في الساعة الذكية.

تعقد شركة Oppo الحدث القادم في 6 من مارس الجاري لإطلاق إصدارها الأول من الساعات الذكية التي تنافس في الأسواق هذا العام بتصميم مميز.

ولقد نشرت العملاق الصيني إعلانات تشويقية تقدم فكرة واضحة عن مواصفات الشاشة في الساعة الذكية، حيث تتميز ساعة Oppo بحجم 1.91 إنش في الشاشة مع حواف منحنية في جانبي الساعة الذكية، وتدعم كثافة عرض 326 بيكسل لكل إنش، كما تدعم ألوان DCI-P3 gamut بنسبة 100%.

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وتأتي ساعة Oppo الذكية بتصميم أقرب لساعة ابل الذكية، إلا أن ساعة Oppo تتميز بإنحناء أكبر في الشاشة، كما يختفي زر crown من ساعة Oppo الذكية، أيضاً تأتي ساعة Oppo باثنان من الأزرار الجانبية، ومن المقرر أن تدعم الساعة الذكية جميع شبكات الجوال في الصين، لتتيح إجراء واستقبال المكالمات، كما تدعم الساعة الذكية شريحة eSIM.

ومن المقرر أن تنطلق ساعة Oppo الذكية بنظام تشغيل Android Wear OS، مع توقعات أن تدعم ميزة التخطيط الكهربي للقلب ECG مع مستشعر يعمل على رصد تغييرات معدل ضربات القلب، كما أكد Brian Shen على أن الساعة الذكية ستدعم المستخدم بتصميم مميز وآداء أفضل.

المصدر

هذا الموضوع إعلان تشويقي جديد يستعرض مواصفات الشاشة لساعة Oppo الذكية ظهر على التقنية بلا حدود.