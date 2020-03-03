دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية جنايات أبوظبي لوسيم يوسف: هل تريد محاميًا؟.. والداعية يفاجئ المحكمة

قررت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة وسيم يوسف المتهم بـ«نشر الكراهية والعنصرية في المجتمع» إلى جلسة 18 مارس الجاري للمرافعة، وذلك بعدما باشرت المحكمة أولى جلسات القضية، اليوم.

وخلال الجلسة، سألت المحكمة المتهم ما إذا كان يرغب في طلب تأجيل القضية لتوكيل محامٍ للدفاع عنه من عدمه، إلا أن الأخير رفض وأكد رغبته في الدفاع عن نفسه، فأخبرته هيئة المحكمة بأنه في حال تمسك بالدفاع عن نفسه وبعدم توكيل محامٍ، سيتم حجز القضية للحكم.

غير أن وسيم يوسف فاجأ المحكمة بالإصرار على رأيه، وأبدى موافقته على حجز القضية للحكم، ونفى المتهم، بحسب صحيفة «البيان» الإماراتية، ارتكاب التهمة المسندة إليه، وأكد أن برنامجه الذي يتحدث من خلاله هو برنامج عالمي وليس برنامجًا يقتصر على المستوى المحلي.

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وقال وسيم يوسف أنه لم يقصد أبدًا إثارة الكراهية أو الفتنة أو العنصرية، بالإضافة إلى أن حديثه عن صحيح البخاري كان القصد منه رفع مقام القرآن الكريم عن أي كتاب آخر، كما قرر بأن لفظ الظلاميين الذي استخدمه في تغريداته كان يقصد به تنظيم «داعش» و«الإخوان».

وأسندت النيابة للمتهم، اتهامات «نشر معلومات للترويج لبرامج وأفكار من شأنها نشر الكراهية والعنصرية في المجتمع، والإضرار بالوحدة الوطنية والسّلْم الاجتماعي»، وطالبت بمحاكمته طبقًا للمواد 1، و24، و41، من قانون جرائم تقنية المعلومات.

وقدّم المدّعي بالحق المدنيّ لهيئة المحكمة، وكالة خاصة منه إلى محامين عدة للدفاع والمرافعة وتقديم الطلبات وغيرها بشأن الدعوى مصدق عليها من الكاتب العدل، وأرفقتها هيئة المحكمة بأوراق القضية، فيما قرر المتهم أمام هيئة المحكمة بأنه لم يوكّل محاميًا للدفاع عنه.

وكررت المحكمة على المتهم تخييره ما بين التأجيل لتوكيل محامٍ للدفاع عنه، أو حجز القضية للحكم، فتمسك المتهم برغبته في حجز القضية للحكم، فيما طلبت النيابة من هيئة المحكمة أجلًا لها للمرافعة.

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