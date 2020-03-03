أمريكا: نرغب في تزويد تركيا بالذخيرة من أجل إدلب

هطاي/ الخليج 365المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري: ندعم تركيا في المجالات العسكرية، والدبلوماسية، والمساعدات الإنسانية، ونرغب في تزويدها بالذخيرة من أجل إدلب.



السفير الأمريكي في أنقرة ديفيد ساترفيلد: نفهم جيدا حاجة تركيا لمنظومة الدفاع الجوي "باتريوت"، ونقيّم وندرس مطلبها في هذا الشأن



قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، إن بلاده تدعم تركيا في المجالات العسكرية، والدبلوماسية، والمساعدات الإنسانية، وأنها ترغب في تزويد تركيا بالذخيرة من أجل إدلب.

جاء ذلك في معرض رده على أسئلة الصحفيين، الثلاثاء، برفقة السفير الأمريكي في أنقرة ديفيد ساترفيلد، على هامش زيارتهما التفقدية لمخيمات اللاجئين السوريين في ولاية هطاي جنوب تركيا.

وردا على سؤال صحفي بخصوص كيفية مساعدة الولايات المتحدة لتركيا ضمن صفوف حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أفاد جيفري أن "تركيا عضو في الناتو، ويستخدم جيشها العتاد الأمريكي بشكل كبير، ونهدف ليكون هذا العتاد جاهزا لدى حاجتهم إليه".

ولفت إلى أن بلاده تواصل التعاون مع تركيا في المجال الاستخباراتي، والدبلوماسي. وأضاف بأن تركيا لها مطالب من الناتو أيضا. مؤكدا على دعم بلاده لهذه المطالب.

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وقال جيفري: "ندرس عدة مواضيع، مثل دعمنا المستمر لتركيا في المجال العسكري، وبرامج مبيعات المنتجات الدفاعية، والتعاون الاستخباراتي، والدبلوماسي، فضلا عن تقديم الدعم ضمن الناتو، ونرغب لمنحها الذخيرة والعتاد، كما أنه يوجد للأتراك مطالب كبيرة بخصوص المساعدات الإنسانية".

ووصف هجمات النظام السوري على إدلب بـ"الشيطانية". مضيفا بأنه يتبع "سياسة لا أخلاقية" تهدف لإجبار الملايين في إدلب للنزوح من ديارهم.

وأشار إلى أن الأسد يهدف لتحقيق تغيير ديمواغرافي في إدلب. مؤكدا على أن بلاده تدرس فرض عقوبات إضافية على نظام الأسد، وبعض الشخصيات الروسية".

من جانبه، أوضح ساترفيلد بأن بلاده تفهم جيدا حاجة تركيا لمنظومة الدفاع الجوي "باتريوت"، وأنها تقيّم وتدرس مطلبها في هذا الشأن.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.