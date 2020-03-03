هنية يدعو من روسيا إلى بذل الجهود لإجهاض "صفقة القرن"

غزة / محمد ماجد/ الخليج 365

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، إلى "بذل الجهود من أجل إجهاض صفقة القرن وإفشالها".

جاء ذلك خلال زيارة وفد لـ"حماس" برئاسة هنية، الثلاثاء، مقر السفارة الفلسطينية لدى موسكو، بحسب بيان صادر عن الحركة، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وقال البيان إن "هنية التقى السفير عبد الحميد نوفل، وأكد على ضرورة توحيد الجهود في التحشيد لرفض صفقة القرن الأمريكية ومخاطرها على الساحة الفلسطينية".

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ودعا هنية، السفارة الفلسطينية "للاهتمام ودعم موقف روسيا الرافض لصفقة القرن، وبذل الجهود كافة من أجل إجهاض هذه الصفقة وإفشالها".

والإثنين، التقى رئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في موسكو، حيث بحثا ثلاثة ملفات رئيسية؛ "المصالحة الفلسطينية، وصفقة القرن، والعلاقات الثنائية بين الطرفين"، وفق بيانات من الجانبين.

والأحد، أعلنت حركة "حماس"، أن وفداً من قيادتها وصل موسكو، لبحث عدة ملفات فلسطينية.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت واشنطن عن "صفقة القرن" المزعومة، التي تتضمن إقامة دولة فلسطينية في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها "في أجزاء من القدس الشرقية"، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل، وهو ما لاقى رفضا فلسطينيا وعربيا وإسلاميا.

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