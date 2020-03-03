"الصحة" اللبنانية: نتيجة الفحص الجديد لأول إصابة بـ "كورونا" سلبية

بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء، أن فحوصات طبية جديدة شملت أول حالة أصيبت بفيروس كورونا في البلاد وجاءت نتيجتها سلبية، وتنتظر فحصا آخر، الأربعاء.

وأفادت الصحة في بيان، أنها "أجرت فحوصات لـ 59 حالة، جاءت نتيجتها سلبية، من بينهم أول مصابة شخصت بالفيروس في لبنان، وسيعاد إجراء الفحص يوم غد".

وأضافت أن "الحالات الإيجابية لا يزال عددها 13، دون أن يتم تسجيل إصابات جديدة".

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والإثنين، أعلنت وزارة الصحّة تسجيل 3 حالات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 13.

وفي 22 فبراير/ شباط الماضي، أعلن لبنان تسجيل أول إصابة مؤكدة بالفيروس، لسيدة لبنانية قادمة من مدينة قم الإيرانية.

وتعد إيران، وفق تقارير، أحد أبرز البؤر التي شهدت انتشارا لافتا لفيروس كورونا، ما دعى دولا، لاسيما خليجية وعربية إلى اتخاذ تدابير شملت منع السفر.

وظهر الفيروس، أول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وانتشر لاحقا في 77 دولة، بينها 13 دولة عربية، ما تسبب في حالة رعب تسود العالم أجمع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.